Devotos: banda pernambucana se apresenta em 15 cidades na European Tour

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O grupo vai realizar sua primeira apresentação na Bélgica e devem estrear em nove cidades do continente europeu. Confira o calendário dos shows

Clique aqui e escute a matéria

A Banda Devotos realiza sua 4ª turnê na Europa, com início nesta quinta-feira (18) e seguindo até o dia 5 de outubro. Dentro os quatro países que o grupo deve visitar, a Bélgica receberá a banda pela primeira vez.

O grupo, que conta com 36 anos de história na música pernambucana, realizará o show de abertura da European Tour em solo Francês, na cidade de Paris. Durante a turnê, a maioria das apresentações dos pernambucanos do Alto José do Pinho (periferia na Zona Norte do Recife) ocorre na Alemanha, com seis datas, estreando nas cidades de Berlim, Bielefeld, Bochum e Hollen.

Nesta quinta-feira, Devotos se apresenta no Festival Alternativo e Popular, reunindo atrações brasileiras no Theatre Traversiere, um teatro histórico na capital francesa.

O grupo se apresentou pela primeira vez na Europa em 2000, quando houve um show em Portugal. Dez anos depois, em 2010, o grupo retornou para o continente, em sua primeira turnê europeia. Depois disso, eles voltaram mais duas vezes, em 2012 e 2014.

Imagem de apresentação da banda Devotos - Wesley D'Almeida/ Flickr

Devotos - Calendário European Tour

18/09 (quinta-feira) - Paris (França) - Theatre Traversiere



19/09 (sexta-feira) - Nantes (França) - Les Ateliers Bitche



20/09 (sábado)- Rennes (França) - Le Jardin Moderne



21/09 (domingo) - Caen (França) - Portobello Rock Club



23/09 (terça-feira) - Courtrai (Bélgica) - The Pit's



24/09 (quarta-feira) - Gante (Bélgica) - Omgekeerde



25/09 (quinta-feira) - Bochum (Alemanha) - Wageni



26/09 (sexta-feira) - Amsterdã (Holanda - capital) - Maloe Melo



27/09 (sábado) - Sliedrecht (Holanda) - Poppodium Elektra



28/09 (domingo) - Hollen (Alemanha) - Seker Huus



01/10 (quarta-feira) - Berlim (Alemanha - capital) - Franken Bar Kreuzberg



02/10 (quinta-feira) - Bielefeld (Alemanha) - Freak Culture Club



03/10 (sexta-feira) - Bremen (Alemanha) - Karo Bremen



04/10 (sábado) - Hamburgo (Alemanha) - El Dorado Gaussplatz



05/10 (domingo) - Flobecq (Bélgica) - Caplette

Importância Social

A banda é considerada Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Recife, promovendo uma relação de transformação social por meio da música autoral e da arte periférica. Além disso, o grupo é estabelecido como uma “instituição do Punk Rock HardCore nacional” que existe desde 1988.

Devotos também já conquistou espaço no Rock in Rio como convidada da banda Black Pantera, de Minas Gerais, no ano de 2022. Os grupos, além da sonoridade do rock e do metal, têm composições com temáticas social, política e periférica.

Em Pernambuco, a banda fez shows recentemente por municípios do interior, como o Festival Pernambuco Meu País, em Arcoverde, no Sertão (30 de agosto - palco País da Música) e o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em Garanhuns, no Agreste (dia 24 de julho - palco Zé da Macuca). No mês de julho, também se apresentou na Fenearte (Feira Nacional de Negócios do Artesanato), no Centro de Convenções, em Olinda, exatamente no dia 10 (palco Pernambuco Meu País).