Devotos: banda pernambucana se apresenta em 15 cidades na European Tour
O grupo vai realizar sua primeira apresentação na Bélgica e devem estrear em nove cidades do continente europeu. Confira o calendário dos shows
A Banda Devotos realiza sua 4ª turnê na Europa, com início nesta quinta-feira (18) e seguindo até o dia 5 de outubro. Dentro os quatro países que o grupo deve visitar, a Bélgica receberá a banda pela primeira vez.
O grupo, que conta com 36 anos de história na música pernambucana, realizará o show de abertura da European Tour em solo Francês, na cidade de Paris. Durante a turnê, a maioria das apresentações dos pernambucanos do Alto José do Pinho (periferia na Zona Norte do Recife) ocorre na Alemanha, com seis datas, estreando nas cidades de Berlim, Bielefeld, Bochum e Hollen.
Nesta quinta-feira, Devotos se apresenta no Festival Alternativo e Popular, reunindo atrações brasileiras no Theatre Traversiere, um teatro histórico na capital francesa.
O grupo se apresentou pela primeira vez na Europa em 2000, quando houve um show em Portugal. Dez anos depois, em 2010, o grupo retornou para o continente, em sua primeira turnê europeia. Depois disso, eles voltaram mais duas vezes, em 2012 e 2014.
Devotos - Calendário European Tour
- 18/09 (quinta-feira) - Paris (França) - Theatre Traversiere
- 19/09 (sexta-feira) - Nantes (França) - Les Ateliers Bitche
- 20/09 (sábado)- Rennes (França) - Le Jardin Moderne
- 21/09 (domingo) - Caen (França) - Portobello Rock Club
- 23/09 (terça-feira) - Courtrai (Bélgica) - The Pit's
- 24/09 (quarta-feira) - Gante (Bélgica) - Omgekeerde
- 25/09 (quinta-feira) - Bochum (Alemanha) - Wageni
- 26/09 (sexta-feira) - Amsterdã (Holanda - capital) - Maloe Melo
- 27/09 (sábado) - Sliedrecht (Holanda) - Poppodium Elektra
- 28/09 (domingo) - Hollen (Alemanha) - Seker Huus
- 01/10 (quarta-feira) - Berlim (Alemanha - capital) - Franken Bar Kreuzberg
- 02/10 (quinta-feira) - Bielefeld (Alemanha) - Freak Culture Club
- 03/10 (sexta-feira) - Bremen (Alemanha) - Karo Bremen
- 04/10 (sábado) - Hamburgo (Alemanha) - El Dorado Gaussplatz
- 05/10 (domingo) - Flobecq (Bélgica) - Caplette
Importância Social
A banda é considerada Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Recife, promovendo uma relação de transformação social por meio da música autoral e da arte periférica. Além disso, o grupo é estabelecido como uma “instituição do Punk Rock HardCore nacional” que existe desde 1988.
Devotos também já conquistou espaço no Rock in Rio como convidada da banda Black Pantera, de Minas Gerais, no ano de 2022. Os grupos, além da sonoridade do rock e do metal, têm composições com temáticas social, política e periférica.
Em Pernambuco, a banda fez shows recentemente por municípios do interior, como o Festival Pernambuco Meu País, em Arcoverde, no Sertão (30 de agosto - palco País da Música) e o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em Garanhuns, no Agreste (dia 24 de julho - palco Zé da Macuca). No mês de julho, também se apresentou na Fenearte (Feira Nacional de Negócios do Artesanato), no Centro de Convenções, em Olinda, exatamente no dia 10 (palco Pernambuco Meu País).