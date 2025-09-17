Escritora pernambucana lança coletânea em Paris durante o Ano do Brasil na França

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A coletânea bilíngue "Estudos em Escrita Criativa no Brasil 2025 – Escritores Brasileiros em Paris" foi lançada na última sexta-feira (12)

Clique aqui e escute a matéria

A escritora e doutora em escrita criativa, Patrícia Gonçalves Tenório, lançou na última sexta-feira (12), em Paris, a coletânea bilíngue “Estudos em Escrita Criativa no Brasil 2025 – Escritores Brasileiros em Paris / Études en Écriture Créative au Brésil 2025 – Écrivains Brésiliens à Paris”.

O evento ocorreu na Librairie Portugaise & Brésilienne, tradicional espaço da literatura lusófona na capital francesa e reuniu escritores, professores, acadêmicos e leitores.

Sobre a publicação

A publicação reúne 20 textos de professores e jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco no tema “Democracia e Globalização Equitativa”. Além do lançamento, houve debates sobre o papel da escrita criativa como ferramenta de transformação social.

A ação integra a programação oficial do Ano do Brasil na França, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

“Essa é uma oportunidade de mostrar como a escrita criativa pode transformar vidas e romper fronteiras, não apenas geográficas, mas sociais”, destacou Patricia Tenório, idealizadora do projeto Estudos em Escrita Criativa, que atua há oito anos em ações formativas.

Estudos em Escrita no Brasil - Divulgação

Próximos lançamentos no Brasil e sobre a autora

Depois de Paris, a coletânea será lançada no Rio de Janeiro, em 24 de outubro, e em Recife, em 12 de dezembro, ampliando a difusão da literatura brasileira dentro e fora do país.

Patricia Tenório é autora de 35 livros, entre eles “O major – eterno é o espírito”, “Samanta, Breves estórias do tempo”, “Prosa reunida e Poesia reunida”.

Reconhecida no Brasil e no exterior, é criadora do Projeto Literário On-Line Estudos em Escrita Criativa.

Graduada em Ciências da Computação (Unicap), mestre em Teoria da Literatura (UFPE) e doutora em Escrita Criativa (PUCRS), foi também uma das idealizadoras da primeira especialização lato sensu em Escrita Criativa (Unicap/PUCRS).

Projeto EEC Social

Criado por Patricia, o Estudos em Escrita Criativa Social (EEC Social) promove desde 2016 o acesso gratuito à formação literária para jovens em situação de vulnerabilidade no Recife e Região Metropolitana.

O curso inclui aulas presenciais, mentorias e acompanhamento psicológico, com foco na produção do primeiro livro dos participantes.

O projeto conta com docentes renomados da área e busca revelar novos talentos da literatura brasileira.



Saiba como acessar o JC Premium