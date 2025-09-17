fechar
Escritora pernambucana lança coletânea em Paris durante o Ano do Brasil na França

A coletânea bilíngue "Estudos em Escrita Criativa no Brasil 2025 – Escritores Brasileiros em Paris" foi lançada na última sexta-feira (12)

Por Aisha Vitória Publicado em 17/09/2025 às 18:55
Patrícia Tenório - Escritora pernambucana lança coletânea em Paris durante o Ano do Brasil na França
Patrícia Tenório - Escritora pernambucana lança coletânea em Paris durante o Ano do Brasil na França - Divulgação

A escritora e doutora em escrita criativa, Patrícia Gonçalves Tenório, lançou na última sexta-feira (12), em Paris, a coletânea bilíngue “Estudos em Escrita Criativa no Brasil 2025 – Escritores Brasileiros em Paris / Études en Écriture Créative au Brésil 2025 – Écrivains Brésiliens à Paris”.

O evento ocorreu na Librairie Portugaise & Brésilienne, tradicional espaço da literatura lusófona na capital francesa e reuniu escritores, professores, acadêmicos e leitores.

Sobre a publicação

A publicação reúne 20 textos de professores e jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco no tema “Democracia e Globalização Equitativa”. Além do lançamento, houve debates sobre o papel da escrita criativa como ferramenta de transformação social.

A ação integra a programação oficial do Ano do Brasil na França, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

“Essa é uma oportunidade de mostrar como a escrita criativa pode transformar vidas e romper fronteiras, não apenas geográficas, mas sociais”, destacou Patricia Tenório, idealizadora do projeto Estudos em Escrita Criativa, que atua há oito anos em ações formativas.

 

Estudos em Escrita no Brasil - Divulgação

Próximos lançamentos no Brasil e sobre a autora

Depois de Paris, a coletânea será lançada no Rio de Janeiro, em 24 de outubro, e em Recife, em 12 de dezembro, ampliando a difusão da literatura brasileira dentro e fora do país.

Patricia Tenório é autora de 35 livros, entre eles “O major – eterno é o espírito”, “Samanta, Breves estórias do tempo”, “Prosa reunida e Poesia reunida”.

Reconhecida no Brasil e no exterior, é criadora do Projeto Literário On-Line Estudos em Escrita Criativa.

Graduada em Ciências da Computação (Unicap), mestre em Teoria da Literatura (UFPE) e doutora em Escrita Criativa (PUCRS), foi também uma das idealizadoras da primeira especialização lato sensu em Escrita Criativa (Unicap/PUCRS).

Projeto EEC Social

Criado por Patricia, o Estudos em Escrita Criativa Social (EEC Social) promove desde 2016 o acesso gratuito à formação literária para jovens em situação de vulnerabilidade no Recife e Região Metropolitana.

O curso inclui aulas presenciais, mentorias e acompanhamento psicológico, com foco na produção do primeiro livro dos participantes.

O projeto conta com docentes renomados da área e busca revelar novos talentos da literatura brasileira.

