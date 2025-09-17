Grammy Latino tem cinco pernambucanos concorrendo em categorias; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" reúne quatro pernambucanos entre os cinco indicados; Premiação ocorre 13 em novembro

Artistas de Pernambuco estão entre os indicados da 26ª edição do Grammy Latino, que celebra os melhores profissionais da indústria da música latina no ano.

O destaque está na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", que reúne quatro pernambucanos entre os cinco indicados. São eles:

Joyce Alane (Casa Coração)

(Casa Coração) Natascha Falcão (Universo de Paixão)

(Universo de Paixão) Fitti (Transespacial)

(Transespacial) João Gomes, com o projeto Dominguinho, gravado ao lado de Mestrinho e Jota.Pê.

Já na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja", o indicado é Léo Foguete, de Petrolina, no Sertão, com o álbum "Obrigado Deus".

A cerimônia acontece no dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Você confere a lista completa de indicados clicando aqui.

Joyce Alane tem sua primeira indicação

Nascida no Recife e criada em Moreno, a cantora Joyce Alane, de 26 anos, conquistou sua primeira indicação ao prêmio.

O disco "Casa Coração", lançado pelo selo Carvalheira, traz releituras de grandes sucessos do forró, passando por nomes como Petrúcio Amorim e Lucy Alves. A produção é de Alane ao lados dos pernambucanos Pedro Montoya e Luccas Maia.

"Eu estou extremamente emocionada, porque para mim Casa Coração foi voltar para casa. Foi falar das minhas origens com muito orgulho. O álbum me faz lembrar da minha mãe, do meu início, de como comecei. São as raízes que me levam para cima e que me fazem ser a artista que sou hoje. Eu estou realizadíssima, muito feliz. Não paro de chorar desde que fui indicada. Era uma meta minha e estou realizando esse sonho hoje", disse a artista ao JC.

João Gomes em terceira indicação

Jota Pê, João Gomes e Maestrinho no projeto 'Dominguinho' - KAIO CADS/DIVULGAÇÃO

O fenômeno do piseiro João Gomes chega à sua terceira indicação, após Raiz (2023) e De Norte a Sul (2024).

O projeto Dominguinho, lançado neste ano, apresenta uma sonoridade acústica e intimista que destaca a sanfona de Mestrinho, os violões de aço de Jota.Pê e Vanutti, além da percussão inventiva de Gilú Amaral. O trabalho ganhou registro audiovisual no Sítio Histórico de Olinda.

Natascha Falcão em segunda indicação

Natascha Falcão - Rikko Oliveira/Divulgação

Natascha Falcão já havia concorrido como Artista Revelação, uma categoria de ampla concorrência que reúne nomes de vários países, após o lançamento do seu álbum de estreia, Ave Mulher (Biscoito Fino).

Agora, com Universo de Paixão, também pela Biscoito Fino, a cantora apresenta uma faixa autoral inédita e quatro regravações de clássicos do forró eletrônico das décadas de 1990 e 2000.

"O meu Universo de Paixão não é só meu. É mesmo um universo imenso e vasto de amor, paixão, verdade e gentes que fizeram acontecer esse sonho", publicou a artista.

Léo Foguete

Uma das surpresas do Grammy Latino 2025 é Léo Foguete. O cantor, de apenas 21 anos, apesar de apostar na sonoridade do piseiro, foi indicado na categoria voltada ao sertanejo com seu primeiro álbum de estúdio, Obrigado Deus, lançado em outubro de 2024.

Léo ganhou destaque com os sucessos Última Noite e Cópia Proibida.

Fitti estreia no Grammy

Conhecido por participações na série "Só se For por Amor" (2021) e no musical "Dominguinhos", o artista pernambucano Fitti chega ao seu primeiro álbum de estúdio.

Produzido por Zé Nigro, vencedor de dois Grammys Latinos, o projeto marca um momento significativo em sua trajetória, unindo sensibilidade musical à força da composição.

A faixa de trabalho, "Chamego", conta com a participação de Amanda Magalhães e traz forte inspiração no brega, equilibrando modernidade e tradição, ao mesmo tempo em que reafirma as raízes pernambucanas do cantor.

