Liniker, João Gomes e mais: confira a lista de indicados ao Grammy Latino de 2025

Premiação divulgou nesta quarta-feira (17) os artistas brasileiros que concorrem em diversas categorias; nomes como Marina Sena são destaques

Clique aqui e escute a matéria

Foi divulgada na manhã desta quarta-feira (17) a lista de indicados ao Grammy Latino 2025, uma das maiores premiações da música internacional.

Pernambuco aparece em destaque com representantes como João Gomes, que consolida o piseiro no cenário mundial, e Joyce Alane, cantora e compositora pernambucana presente na nova cena musical nacional. Ambos foram indicados na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

Além dos representantes de Pernambuco, outros brasileiros figuram em categorias de grande prestígio. Liniker, por exemplo, foi indicada a Álbum, Gravação e Canção do Ano, consolidando seu espaço na música latino-americana.

Confira abaixo a lista completa dos brasileiros indicados em categorias principais e de Língua Portuguesa.

Brasileiros indicados às categorias principais

Gravação do Ano com "Ao teu lado" de Liniker

Álbum do Ano com "Caju" de Liniker

Canção do Ano com "Veludo marrom" de Liniker

Melhor Artista Revelação com Juliane Gamboa e Sued Nunes

Melhor Álbum de Música Urbana com "MPC (Música Popular Carioca)" de Papatinho

Melhor Álbum Instrumental com "Ida e Volta" de Yamandu Costa

Melhor Álbum de Jazz Latino com "Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC" de Hamilton De Holanda

Melhor Álbum Infantil com "Cenas Infantis" de Palavra Cantada

Categorias em Língua Portuguesa

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi

Razão Da Esperança - Paloma Possi

Onde Guardamos As Flores? - Resgate

Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares

A Maior Honra - Julliany Souza

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin

Fugacidade - Janeiro

Caju - Liniker

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre

Coisas Naturais - Marina Sena

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

O Mundo Dá Voltas - Baianasystem

Colinho - Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga

Big Buraco - Jadsa

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Só Quero Ver - BK' & Evinha

Demoro A Dormir - Djonga Featuring Milton Nascimento

Caju - Liniker

A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil



Barbie - Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione - Alcione



Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2



Pagode Da Mart'nália - Mart'nália



Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho



Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

Sentido - 5 A Seco



Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna



Pique - Dora Morelenbaum



Divina Casca - Rachel Reis



Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Let's Go Rodeo - Ana Castela



José & Durval - Chitãozinho & Xororó



Obrigado Deus - Léo Foguete



Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado



Do Velho Testamento - Tierry

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Casa Coração - Joyce Alane



Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané



Universo De Paixão - Natascha Falcão



Transespacial - Fitti



Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Maravilhosamente Bem - Julia Mestre



Ouro De Tolo - Marina Sena



Transe - Zé Ibarra



Um Vento Passou (Para Paul Simon) - Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon



Veludo Marrom - Liniker

