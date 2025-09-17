Liniker, João Gomes e mais: confira a lista de indicados ao Grammy Latino de 2025
Premiação divulgou nesta quarta-feira (17) os artistas brasileiros que concorrem em diversas categorias; nomes como Marina Sena são destaques
Foi divulgada na manhã desta quarta-feira (17) a lista de indicados ao Grammy Latino 2025, uma das maiores premiações da música internacional.
Pernambuco aparece em destaque com representantes como João Gomes, que consolida o piseiro no cenário mundial, e Joyce Alane, cantora e compositora pernambucana presente na nova cena musical nacional. Ambos foram indicados na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.
Além dos representantes de Pernambuco, outros brasileiros figuram em categorias de grande prestígio. Liniker, por exemplo, foi indicada a Álbum, Gravação e Canção do Ano, consolidando seu espaço na música latino-americana.
Confira abaixo a lista completa dos brasileiros indicados em categorias principais e de Língua Portuguesa.
Brasileiros indicados às categorias principais
- Gravação do Ano com "Ao teu lado" de Liniker
- Álbum do Ano com "Caju" de Liniker
- Canção do Ano com "Veludo marrom" de Liniker
- Melhor Artista Revelação com Juliane Gamboa e Sued Nunes
- Melhor Álbum de Música Urbana com "MPC (Música Popular Carioca)" de Papatinho
- Melhor Álbum Instrumental com "Ida e Volta" de Yamandu Costa
- Melhor Álbum de Jazz Latino com "Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC" de Hamilton De Holanda
- Melhor Álbum Infantil com "Cenas Infantis" de Palavra Cantada
Categorias em Língua Portuguesa
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
- Razão Da Esperança - Paloma Possi
- Onde Guardamos As Flores? - Resgate
- Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
- A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
- Fugacidade - Janeiro
- Caju - Liniker
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
- O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
- Colinho - Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
- Big Buraco - Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
- Só Quero Ver - BK' & Evinha
- Demoro A Dormir - Djonga Featuring Milton Nascimento
- Caju - Liniker
- A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
- Barbie - Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Melhor Álbum de Samba/Pagode
- Alcione - Alcione
- Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
- Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
- Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
- Sentido - 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
- Pique - Dora Morelenbaum
- Divina Casca - Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
- Let's Go Rodeo - Ana Castela
- José & Durval - Chitãozinho & Xororó
- Obrigado Deus - Léo Foguete
- Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
- Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- Casa Coração - Joyce Alane
- Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
- Universo De Paixão - Natascha Falcão
- Transespacial - Fitti
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Melhor Canção em Língua Portuguesa
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Ouro De Tolo - Marina Sena
- Transe - Zé Ibarra
- Um Vento Passou (Para Paul Simon) - Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
- Veludo Marrom - Liniker
