Anitta faz revelações sobre intimidade e rotina com namorado: “Tudo junto”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 17/09/2025 às 8:38
Durante sua passagem pelo Brasil, Anitta têm participado de eventos, e também chamou a atenção dos fãs ao ter surgido com o namorado, o empresário Ian Bortolanza.

Discreta com relação a vida amorosa, o casal apareceu pela primeira vez em março, durante o Carnaval e, desde então, não se desgrudou. Em conversa com a imprensa no Rio de Janeiro, nesta última terça-feira (16), para anunciar uma parceria com uma marca de sapatos, ela detalhou o momento atual da relação.

“Tudo junto”

“Ele me acompanha sempre que ele pode. Sempre que ele não está trabalhando, ele me acompanha”, revelou Anitta, que destacou a cumplicidade do casal. “Gosto muito dele. Sempre tenho uma parceria, né? Eu o acompanho também, tudo junto!”, contou ela.

O homem, de 33 anos, é empresário de uma marca de marketing esportivo e tem marcado presença nos eventos e apresentações da ‘Girl from Rio’. Ele foi visto com Anitta pela primeira vez no último dia de desfiles das escolas de samba cariocas, na Sapucaí.

