Anitta faz revelações sobre intimidade e rotina com namorado: “Tudo junto”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Durante sua passagem pelo Brasil, Anitta têm participado de eventos, e também chamou a atenção dos fãs ao ter surgido com o namorado, o empresário Ian Bortolanza.

Discreta com relação a vida amorosa, o casal apareceu pela primeira vez em março, durante o Carnaval e, desde então, não se desgrudou. Em conversa com a imprensa no Rio de Janeiro, nesta última terça-feira (16), para anunciar uma parceria com uma marca de sapatos, ela detalhou o momento atual da relação.

“Tudo junto”

“Ele me acompanha sempre que ele pode. Sempre que ele não está trabalhando, ele me acompanha”, revelou Anitta, que destacou a cumplicidade do casal. “Gosto muito dele. Sempre tenho uma parceria, né? Eu o acompanho também, tudo junto!”, contou ela.

O homem, de 33 anos, é empresário de uma marca de marketing esportivo e tem marcado presença nos eventos e apresentações da ‘Girl from Rio’. Ele foi visto com Anitta pela primeira vez no último dia de desfiles das escolas de samba cariocas, na Sapucaí.

VEJA MAIS: Carlinhos Maia xinga Anitta após ganhar unfollow da cantora nas redes sociais

O post Anitta faz revelações sobre intimidade e rotina com namorado: “Tudo junto” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.