Giovanna Lancellotti revela que pediu 'permissão' de Anitta para beijar o marido pela 1ª vez

Atriz contou que conversou com a cantora antes de ficar com Gabriel David pela primeira vez. Ele e Anitta já namoraram antes. Saiba mais aqui!

Giovanna Lancellotti disse que conversou com Anitta para pedir “permissão” para ficar com o marido, Gabriel David, pela primeira vez. O motivo da conversa seria porque Anitta já namorou Gabriel no passado.

De acordo com a atriz, ela fez uma ligação para Anitta logo nos primeiros contatos que teve por mensagem com o atual marido.

“Antes de eu ficar com o Gabriel, por exemplo, quando ele estava me mandando mensagem, eu liguei para a Anitta. Os dois namoraram e quis saber se fechava a porta ou não. Na hora, ela disse: 'Nem precisava ter ligado, fica em paz'. Fiz o que gostaria que fizessem comigo. Gabriel deu risada quando soube”, disse a atriz ao jornal Extra.

Giovanna e Gabriel David casaram em junho de 2025. A atriz revelou que o casal deseja ter filhos.

"Estão nos planos, mas não é algo para tão breve. A gente quer deixar para falar mais disso em 2026, para curtirmos primeiro um ano de casados.", declarou.

Giovanna Lancellotti está no ar atualmente interpretando Kami na novela das sete da Globo, "Dona de Mim".