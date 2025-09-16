João Câmara consolida-se como contista em seu terceiro livro de narrativas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em 'Retábulos, Predela', Câmara constrói três universos distintos que, embora independentes, dialogam em suas temáticas e dimensões literárias

Aos 81 anos, João Câmara confirma que sua trajetória não se limita à pintura. Reconhecido como um dos grandes nomes das artes visuais, o artista também vem se firmando, nos últimos anos, como contista de relevo.

Nesta quinta-feira (18), ele lança "Retábulos, Predela" (Topbooks Editora, 344 páginas), obra que reúne três narrativas longas e intensas — "Anselmo", "Emanuel" e "Carol". O livro conta ainda com prefácio do escritor Sidney Rocha.

Com um olhar apurado para as dimensões literárias e políticas do cotidiano, Câmara constrói universos distintos que, embora independentes, dialogam em sensações comuns, como melancolia, angústia, desejo e contradições da existência.

O lançamento ocorre nesta quinta-feira (18), no Espaço Brennand, na Zona Sul do Recife, das 18h às 22h. O autor estará presente para autógrafos.

Três histórias, múltiplos caminhos

João Câmara lança o seu terceiro livro de contos, "Retábulos, Predela", acompanhado por mais de 70 ilustrações - JOÃO CÂMARA/DIVULGAÇÃO

Em "Anselmo", acompanhamos um trabalhador aposentado que decide realizar o antigo sonho de morar à beira-mar. A narrativa mergulha na solidão e na monotonia de uma vida aparentemente simples, que se revela carregada de pequenas tensões emocionais.

“Emanuel”, por sua vez, transporta o leitor para a Angola do início do século 20, em meio a registros de guerra narrados como um diário. O contraste entre o narrador, descrente do combate, e a aparição de outro personagem de tom épico, confere à trama uma dupla perspectiva sobre a experiência bélica.

Já "Carol" centra-se na trajetória de uma jovem prostituta em um cabaré de luxo. O envolvimento com um homem — do qual nasce a filha que dá título ao conto — abre espaço para cinco finais alternativos, em uma construção que reflete sobre escolhas, destinos e a fragilidade da vida.

Literatura e imagem

Além da escrita, a obra incorpora mais de 70 imagens digitais produzidas pelo próprio autor, que dialogam com as narrativas e reforçam sua vocação para transitar entre diferentes linguagens artísticas.

"Retábulos, Predela" é o terceiro livro de contos de João Câmara. Em 2022, ele estreou na literatura com Lidando com o passado e outros lugares, volume de 600 páginas e 44 textos. Em 2024, lançou A caminho de Querétaro, publicado no ano em que completou 80 anos.

Com este novo título, João Câmara amplia o vigor de sua obra literária, consolidando-se, além da pintura, como uma voz original da narrativa curta brasileira.

SERVIÇO

Lançamento de "Retábulos, Predela - Contos", de João Câmara

Onde: Espaço Brennand (Avenida Domingos Ferreira, 1274, Boa Viagem)

Quando: quinta-feira (18), das 18h às 22h

Valor do livro: R$ 150

