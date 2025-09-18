Sharlene Esse revive o deboche do Vivencial Diversiones em 'Shá da Meia-Noite'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Comédia em tom de vaudeville reúne a 'primeira dama trans do teatro pernambucano' com os dramaturgos Fábio Costa e Américo Barreto, em Olinda

Clique aqui e escute a matéria

Há mais de quatro décadas, em pleno Complexo Salgadinho, Olinda foi palco de um fenômeno cultural que desafiou as convenções morais da ditadura: o Vivencial Diversiones, café-concerto que reuniu diferentes classes sociais em torno de espetáculos conduzidos por corpos dissidentes em gênero e sexualidade.

Hoje, essa experiência é lembrada como uma espécie de utopia queer, um território de invenção e liberdade.

Entre as vozes que nasceram desse espaço está Sharlene Esse, 63 anos, reconhecida como a "primeira dama trans do teatro pernambucano". Herdeiros da mesma época, os dramaturgos Fábio Costa e Américo Barreto seguem reinventando a estética e a irreverência do Vivencial — do palco às telas, como no canal Traque Hot, no YouTube.

O trio acumula uma trajetória que já passou por Paris, com o aclamado "O Drama das Camélias" (1985), e volta a se encontrar agora em "Shá da Meia-Noite", comédia em tom de vaudeville que Sharlene interpreta ao lado de Philipe Mendes e Nilson Giles.

O espetáculo tem sessões nesta quinta (18) e sexta-feira (19), às 20h, no Teatro Fernando Santa Cruz, vizinho ao Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no Sympla.

O jogo do deboche

Na trama, Sharlene dá vida a uma cantora em decadência que tenta recuperar o estrelato, acompanhada por dois jovens coristas que, movidos pela inveja, conspiram contra ela. Um chá misterioso, no entanto, embaralha o rumo dos acontecimentos e dá início a uma sequência de delírios, brilhos e reviravoltas.

Sharlene Esse em 'Shá da Meia-Noite' - NINA XARÁ/DIVULGAÇÃO

Segundo Fábio Costa, a dramaturgia incorpora fragmentos de As Criadas, de Jean Genet, especialmente nos embates verbais entre patroas e empregadas. “O espetáculo é uma oportunidade de brincar e criar. A irreverência do Vivencial está nesse jogo livre entre atores, nessa ousadia de rir uns dos outros. É um trabalho curto, de 30 minutos, mas que exercita canto, dança e liberdade em cena.”

"O que remete ao Vivencial é o deboche", resume Sharlene. "O deboche das criadas para as madames, das madames para as criadas, e as músicas que costuravam o espetáculo. Essa linguagem atravessa o texto."

Um novo momento para Sharlene

Aos 63 anos, Sharlene Esse vive um momento fértil na carreira, cada vez mais presente em produções audiovisuais. Ela integra o elenco de três longas e duas séries em finalização.

Ganhou destaque no documentário "Filhas da Noite", de Henrique Arruda, vencedor do Festival de Brasília. Ao lado do cineasta, também dirigiu e atuou em "Era uma vez Diversiones", premiado como Melhor Filme no Festival Noturno, realizado neste ano no Recife.

Sharlene Esse em 'Shá da Meia-Noite' - NINA XARÁ/DIVULGAÇÃO

"Quando a gente planta uma sementinha, e é uma sementinha boa, você vai ter que colher alguma coisa. E, graças a Deus, a semente que eu consegui plantar germinou. E uma hora, você tem que colher os frutos", diz Sharlene.

"Não é fácil acompanhar a energia dessa juventude. Mas uma vez, um dos maiores comediantes que Pernambuco teve, Luiz Lima, disse para mim o seguinte: 'Enquanto você tiver carisma e talento, não vai ser a sua idade que vai lhe impedir de fazer algum trabalho. É você ter coragem, meter a cara e usar isso tudo a seu favor'."

"Shá da Meia-Noite" conta com trilha sonora de Douglas Duan, figurino de Charlotte Delfina, produção de Domingos Jr. e produção executiva de Rosinha Assis, Henrique Arruda e Filmes de Marte.

SERVIÇO

Shá da Meia-Noite

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa (Av. Doutor Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda)

Quando: quinta (18) e sexta-feira (19), às 20h

Quanto: Ingressos gratuitos via Sympla.

