IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco apresentará 120 obras na Caixa Cultural Recife

Artistas de mais de 20 países integram mostra na Caixa Cultural Recife; exposição acontece em dezembro e distribuirá R$ 30 mil em premiações

O IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco (IV SIHG-PE) divulgou os trabalhos que foram selecionados para integrar a exposição deste ano, que terá como tema "Planeta de Todos".

Ao todo, 120 obras de artistas de mais de 20 países serão apresentadas na Caixa Cultural Recife, em dezembro, e também farão parte do catálogo oficial do evento. O resultado completo pode ser conferido no site oficial do SIHG-PE.

Participação internacional

O Salão recebeu mais de 970 inscrições de 480 cartunistas de 44 países. As obras foram selecionadas nas categorias cartum, caricatura e quadrinhos. Na categoria caricatura, 46 trabalhos foram escolhidos, incluindo produções do Brasil, Portugal, Espanha, Argentina, Peru, Colômbia, Índia, Irã, Turquia e Ucrânia.

Já em quadrinhos, 15 obras foram selecionadas, com destaque para o Brasil, além de Irã, Rússia, Sérvia e Uruguai. A categoria cartum reunirá 52 trabalhos de países como Brasil, Turquia, Espanha, Sérvia, China, Colômbia, Indonésia, Irã, Azerbaijão, Canadá, Chipre, Estados Unidos, México, Ucrânia, Uruguai, Argentina, Lituânia e Rússia.

Júri e premiação

As obras foram avaliadas por um júri composto por nove artistas pernambucanos especializados em humor gráfico, considerando critérios de criatividade, originalidade e pertinência ao tema.

A revelação dos vencedores ocorrerá no dia 9 de dezembro, durante a abertura da exposição. Serão premiados seis trabalhos (dois por categoria) além de menções honrosas, totalizando R$ 30 mil em prêmios.

Entre os jurados internacionais e nacionais confirmados estão Ana Luiza Koehler, Juan Francisco Miranda, Bennê Oliveira, Lute, Lorena Kaz, JBosco e Omar Zevallos.

IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco anuncia trabalhos selecionados para exposição

Ineditismo

O cartunista Samuca Andrade, organizador do Salão, orienta que os artistas selecionados aguardem a abertura da exposição antes de divulgar suas obras nas redes sociais.

"O ideal é que os selecionados não divulguem suas obras antes da exposição, para manter o ineditismo e não diminuir as chances junto ao júri que definirá os vencedores", destaca.

IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco

Tema: Planeta de Todos

Planeta de Todos Resultado dos trabalhos selecionados: www.sihgpe.org

www.sihgpe.org Divulgação dos premiados: 09 de dezembro de 2025

09 de dezembro de 2025 Exposição: de 09 de dezembro de 2025 a 01 de fevereiro de 2026

de 09 de dezembro de 2025 a 01 de fevereiro de 2026 Local: Caixa Cultural Recife

