Fotógrafa recifense transforma quintais em retratos de memória e afeto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Quintais – Memórias Afetivas e Transformações Urbanas", de Valéria Gomes, fica em cartaz no Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Algumas narrativas visuais conseguem revelar a beleza contida na simplicidade do cotidiano, transformando cenas corriqueiras em memórias coletivas.

É o caso da exposição "Quintais – Memórias Afetivas e Transformações Urbanas", assinada pela fotógrafa Valéria Gomes, que estará em cartaz de 16 a 30 de setembro, no Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

Por meio de imagens que resgatam a memória dos quintais rurais e urbanos, a mostra convida o público a refletir sobre a perda desses espaços diante da urbanização acelerada e a reconhecer sua dimensão simbólica como territórios de afeto e sociabilidade.

Imagem da mostra 'Quintais – Memórias Afetivas e Transformações Urbanas', assinada pela fotógrafa Valéria Gomes - VALÉRIA GOMES DIVULGAÇÃO

"Eu viajo muito pro interior e vivo na capital. Então, eu percebi que, de alguma forma, o local do quintal foi se apagando ao longo desse tempo, obviamente pela modernidade da vida, né?", afirma Valéria Gomes, ao JC.

"Percebi também que nesses locais havia um reflexo da vida afetiva familiar. As pessoas comemoravam aniversários, almoços de domingo, festejavam batizados. Hoje você não tem mais esse espaço. A partir dessa observação, tentei mostrar a resistência das pessoas em não perder esse lugar afetivo."

Processo espontâneo

O processo de realização das fotografias foi marcado pela espontaneidade.

"Eu tava numa cidade trabalhando, via um quintal interessante e fotografava. Viajando para outros lugares, fui colecionando imagens. Só nesses últimos dois anos, 2024 e 2025, comecei a refletir profundamente sobre fazer uma narrativa visual sobre essa questão dos quintais."

Imagem da mostra 'Quintais – Memórias Afetivas e Transformações Urbanas', assinada pela fotógrafa Valéria Gomes - VALÉRIA GOMES DIVULGAÇÃO

A fotógrafa acredita que a exposição se apresenta como um chamado à valorização desses espaços que marcaram gerações com brincadeiras, cuidados com a natureza, encontros e histórias partilhadas.

A mostra se coloca, assim, como um gesto de encontro entre arte, memória e reflexão sobre os rumos da vida urbana contemporânea.

"Todas as pessoas que fotografei e que tinham quintais falavam desse aspecto afetivo que hoje as novas gerações não conhecem e não têm muita familiaridade. Atualmente, a convivência acontece mais fora de casa, em parques públicos, por exemplo. Ainda assim, quem mora no subúrbio e mantém quintal preserva esse espaço."

O projeto é realizado com incentivo da Lei Aldir Blanc, iniciativa nacional de fomento à cultura.