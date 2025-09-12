fechar
Cultura | Notícia

De Carnaíba para o Brasil, drag Ruby Nox vence reality e se apresenta no Recife

Persona de Anderson Braz venceu a 2ª temporada do "Drag Race Brasil" e fará a primeira performance no Recife após a vitória

Por Emannuel Bento Publicado em 12/09/2025 às 14:02
Drag queen Ruby Nox na final da segunda temporada do Drag Race Brasil
Drag queen Ruby Nox na final da segunda temporada do Drag Race Brasil - WOWPRESENTSPPLUS/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Natural de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco, a drag queen pernambucana Ruby Nox, persona de Anderson Braz, de 31 anos, venceu o reality show "Drag Race Brasil", exibido pela WOW Presents Plus.

O programa faz parte da franquia da drag norte-americana RuPaul, que transformou o Drag Race em um império de entretenimento, exercendo influência sobre a arte drag em todo o mundo.

Leia Também

A vencedora foi revelada nesta quinta-feira (12). Ruby superou Melina Blley, Poseidon Drag e Melody Queen na final. Como última competição, precisou dublar a canção "O Amor e o Poder", em disputa com Melody.

Apresentação

A primeira performance da artista no Recife após a vitória será neste sábado (13), no Club Metrópole, no Centro do Recife.

Foi nessa mesma boate que, em 2014, Ruby participou de uma batalha de dublagem (o chamado lip sync battle) durante a festa Tropical Absurdo, organizada por Aslan Cabral, episódio que a ajudou a se tornar conhecida na cena local.

Trajetória

DIVULGAÇÃO
Drag queen pernambucana Ruby Nox está no elenco da segunda temporada de 'Drag Race Brasil' - DIVULGAÇÃO

Antes disso, Ruby estreou como drag na antiga boate MKB, que funcionou entre 2000 e 2018, no bairro da Soledade, também no Centro. Em 2013, seu estilo drag, com influências burlescas, ainda não foi bem compreendido.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em 2018, venceu o Trop Drag, o concurso mais prestigiado da cena pernambucana. “A estética do concurso, antes de eu vencer, era diferente. Eu trouxe algo burlesco, fazendo música lenta, com inspiração francesa, uso de tecido acrobático e referências ao circo. Isso mudou algumas percepções”, disse em entrevista ao JC.

A experiência com a personagem também levou Anderson a compreender melhor as nuances da sua identidade de gênero — hoje, ele se reconhece como uma pessoa não binária. Durante as gravações do Drag Race Brasil, caracterizado como Ruby, ele voltou a Carnaíba para filmagens ao lado da família.

Agora, se tornou inspiração para muitos que fazem uma arte que, desde seus primórdios, desafia normas, enfrenta o preconceito e expressa liberdade.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Cordel do Fogo Encantado quebra hiato de três anos no MIMO Festival; confira programação
MIMO

Cordel do Fogo Encantado quebra hiato de três anos no MIMO Festival; confira programação
2º Rock Rec Festival terá Titãs, Paralamas do Sucesso e mais; confira ingressos
MÚSICA

2º Rock Rec Festival terá Titãs, Paralamas do Sucesso e mais; confira ingressos

Compartilhe

Tags