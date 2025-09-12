De Carnaíba para o Brasil, drag Ruby Nox vence reality e se apresenta no Recife
Persona de Anderson Braz venceu a 2ª temporada do "Drag Race Brasil" e fará a primeira performance no Recife após a vitória
Natural de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco, a drag queen pernambucana Ruby Nox, persona de Anderson Braz, de 31 anos, venceu o reality show "Drag Race Brasil", exibido pela WOW Presents Plus.
O programa faz parte da franquia da drag norte-americana RuPaul, que transformou o Drag Race em um império de entretenimento, exercendo influência sobre a arte drag em todo o mundo.
A vencedora foi revelada nesta quinta-feira (12). Ruby superou Melina Blley, Poseidon Drag e Melody Queen na final. Como última competição, precisou dublar a canção "O Amor e o Poder", em disputa com Melody.
Apresentação
A primeira performance da artista no Recife após a vitória será neste sábado (13), no Club Metrópole, no Centro do Recife.
Foi nessa mesma boate que, em 2014, Ruby participou de uma batalha de dublagem (o chamado lip sync battle) durante a festa Tropical Absurdo, organizada por Aslan Cabral, episódio que a ajudou a se tornar conhecida na cena local.
Trajetória
Antes disso, Ruby estreou como drag na antiga boate MKB, que funcionou entre 2000 e 2018, no bairro da Soledade, também no Centro. Em 2013, seu estilo drag, com influências burlescas, ainda não foi bem compreendido.
Em 2018, venceu o Trop Drag, o concurso mais prestigiado da cena pernambucana. “A estética do concurso, antes de eu vencer, era diferente. Eu trouxe algo burlesco, fazendo música lenta, com inspiração francesa, uso de tecido acrobático e referências ao circo. Isso mudou algumas percepções”, disse em entrevista ao JC.
A experiência com a personagem também levou Anderson a compreender melhor as nuances da sua identidade de gênero — hoje, ele se reconhece como uma pessoa não binária. Durante as gravações do Drag Race Brasil, caracterizado como Ruby, ele voltou a Carnaíba para filmagens ao lado da família.
Agora, se tornou inspiração para muitos que fazem uma arte que, desde seus primórdios, desafia normas, enfrenta o preconceito e expressa liberdade.
