Cordel do Fogo Encantado quebra hiato de três anos no MIMO Festival; confira programação
Show "Palavras para Colorir o Céu" contará com duas músicas inéditas e participação especial da cantora Maria Flor; MIMO Festival ocorre em Olinda
Após três anos longe dos palcos, a banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado faz seu retorno no MIMO Festival, em Olinda, nesta sexta-feira (12). A apresentação acontece no palco principal, na Praça do Carmo.
O festival também está fazendo um retorno após sete anos.
O grupo se reúne em sua formação original, com José Paes de Lira (voz e poesia), Clayton Barros (violão), Emerson Calado (bateria), Rafa Almeida e Nego Henrique (tambores).
'Palavras para Colorir o Céu'
O espetáculo leva o título "Palavras para Colorir o Céu" e marca uma "terceira temporada nos palcos" da trajetória da banda, fundada em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, nos anos 1990.
O show contará com duas músicas inéditas, além da participação especial da cantora Maria Flor. Segundo os integrantes, esta nova fase é marcada por "reflexões sobre os diálogos entre luz e som, poesia e desenho, forma e conteúdo".
"Usaremos muitas palavras nas projeções, que revelam e confirmam, na verdade, nosso compromisso de sempre com a literatura. Está no nome da banda: Cordel. Por isso assumimos e mergulhamos nessa investigação. Voltamos fazendo esse forte estudo com as palavras, sua forma e materialidade, textura e cor. O nome do show veio daí", explica Lirinha, que vem deixando para trás o diminutivo da estreia para assumir a nova alcunha de Lira.
Repertório
Para reencontrar o público e matar a saudade dos palcos do MIMO, o Cordel do Fogo Encantado preparou um repertório extenso, com mais de 20 canções. Entre elas, estão novidades e clássicos da carreira, como "Stanley", "Pra Cima Deles" e o hino sertanejo "Chover".
"Vamos trazer músicas desde o primeiro disco, passar por todos eles. Mas o foco agora é uma nova história, uma nova narrativa, que vai servir de fábrica para um futuro disco da banda. A gente sempre usou o palco e a relação com o público para construir novos capítulos. Sempre foi no palco que a gente amadureceu", afirma Lira.
"Muitas vezes, chegamos a levar músicas inacabadas para o palco. E, a partir do encontro com o palco e com o público, no processo do espetáculo, é que elas foram sendo germinadas e terminadas", acrescenta.
Confira a programação desta sexta-feira (12):
Concertos / DJ Sets
Seminário de Olinda
19h Lionel Suarez (França)
Igreja da Sé
20h Edu Lobo (Brasil)
Praça do Carmo
20h30 DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
21h30 Anne Paceo (França)
22h30 Nadejda (Brasil)
23h Votia (Ilha da Reunião)
00h30 Cordel do Fogo Encantado (Brasil)
Workshops Petrobras
Conservatório Pernambucano de Música
15h Samy Thiébault (França)
O jazz e o Atlântico Negro: som, cultura e crioulização
15h Pascal Danaë (França)
A guitarra como voz mestiça
Fórum de Ideias
Convento de São Francisco
16h Juliana Linhares (Brasil)
Roda de conversa: Ficções do real: Juliana e o Nordeste reimaginado | Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
Igreja da Sé | Pátio
18h O som da pele | Direção Marcos Santos | PE / 2023 / 25′
18h No rastro do pé de bode | Direção Marcelo Rabelo | BA / 2023 / 60′
Teatro Fernando Santa Cruz
20h Águas de Oxum | Milena Sá | RJ / 4′
20h Ser Carnaval | Direção Mariana Bernardo | PE / 2025 / 14′
20h O homem do fraque verde | Direção Petronio Lorena | PE / 2024 / 60′