Horóscopo 12/09: Arrase neste final de semana com toda a sua energia e foco! Seu charme e comunicação serão seus trunfos

Sexta-feira cheia de surpresas financeiras! Use a confiança extra dos astros para alcançar grandes objetivos na carreira

Áries

Sextou com energia para focar no trabalho e no dinheiro. Oportunidades lucrativas podem surgir hoje, mas mantenha segredo para evitar invejosos.

À noite, aproveite a Lua em Gêmeos para se comunicar, paquerar e curtir com amigos. Sintonia perfeita com seu par!

Cor: AZUL-CLARO

AZUL-CLARO Palpite: 56, 27, 45

Touro

Arrase neste final de semana com toda a sua energia e foco! Seu charme e comunicação serão seus trunfos.

Procure sair da rotina e se divertir no amor. O céu é o limite para suas conquistas, acredite nisso e vá em frente.

Cor: ROSA

ROSA Palpite: 47, 20, 11

Gêmeos

O dia começa favorável para assuntos familiares. Desafios podem surgir, mas com cautela e diplomacia no trabalho, tudo será superado.

Mais tarde, a Lua em seu signo renova seu ânimo para conquistas pessoais e amorosas! Mantenha sua vibe alta e aproveite.

Cor: PRETO

PRETO Palpite: 20, 36, 47

Câncer

Sexta-feira pede energia na comunicação e na busca por projetos pessoais! Iniciar um novo projeto no trabalho e acolher amizades traz bons frutos.

A noite pede resiliência, mas promete sintonia no amor e possíveis boas surpresas. Fique aberto!

Cor: VERDE

VERDE Palpite: 42, 17, 08

Leão

Sexta-feira cheia de surpresas financeiras! Use a confiança extra dos astros para alcançar grandes objetivos na carreira.

Novidades positivas para quem procura emprego. À noite, prepare-se para laços afetivos fortes e uma conquista emocionante.

Cor: MARROM

MARROM Palpite: 15, 51, 24

Virgem

Sextou com confiança ! Seu destaque nas tarefas em equipe favorece interações e novos conhecimentos.

Ótimas energias para viagens e estudos. De olho na paquera durante o dia, pois à noite, o foco pode mudar. Dê mais atenção ao romance!

Cor: PINK

PINK Palpite: 31, 06, 51

Libra

Sextou com intuição em alta! Enfrente as mudanças, elas podem abrir novas oportunidades, especialmente no trabalho.

Finalize o que é necessário e abra espaço para o novo. À noite, espere diversão e animação no amor. Aproveite!

Cor: CEREJA

CEREJA Palpite: 18, 16, 45

Escorpião

Os astros prometem amizades fortes e conexões que aquecem o coração. Seu brilho se destaca na colaboração com outros.

Momento ideal para finalizar projetos! À noite, prepare-se para uma química sensual no amor e na paquera!

Cor: AMARELO

AMARELO Palpite: 36, 34, 09

Sagitário

Comece a sexta com foco na carreira e prepare-se para ótimas notícias, seu esforço será notado. À noite, a Lua em Gêmeos envia ótimas vibes para o romance.

Aproveite a descontração nos relacionamentos e faça esse lance recente se firmar de vez!

Cor: CINZA

CINZA Palpite: 51, 17, 33

Capricórnio

Sexta-feira cheia de energia positiva! Viagens, estudos e contatos podem trazer oportunidades.

Hora de se destacar no trabalho e explorar seu lado criativo. Bom momento para a paquera. Na vida a dois, aproveite um amor repleto de alto-astral e animação!

Cor: AMARELO

AMARELO Palpite: 19, 03, 48

Aquário

Hoje é dia de cuidar do corpo e dar o melhor no trabalho, promovido por uma troca positiva entre Sol e Júpiter.

Ótimo dia para quem trabalha em casa ou com produtos domésticos. Pense em investir na casa própria. A noite promete romance e descontração.

Cor: MAGENTA

MAGENTA Palpite: 18, 45, 25

Peixes

Sextou com tudo! Use hoje sua agilidade mental e habilidades de comunicação para arrasar no trabalho e animar sua vida social.

Parcerias e família serão favorecidas. Na paquera, o seu charme brilhará e o romantismo vai incendiar a relação. Viva o amor!

Cor: BRANCO

BRANCO Palpite: 56, 09, 29

