Olinda celebra o Dia Nacional do Frevo com programação especial de sexta a domingo
O evento traz ensaios abertos, rodas de diálogo e apresentações que valorizam a história e os novos talentos do frevo na cidade histórica
Olinda prepara uma programação especial para marcar o Dia Nacional do Frevo, comemorado em 14 de setembro. Entre os dias 12 e 14, são propostas atividades que incluem ensaio aberto, apresentações de dança, bate-papo com mestres do ritmo e a apresentação da Orquestra Henrique Dias, reconhecida por preservar a tradição do frevo.
Abertura e dança nos Quatro Cantos
A programação começa às 19h30 da sexta-feira (12), com ensaio aberto do Maestro Oseas, no Grêmio Henrique Dias, localizado na Rua Treze de Maio, 343, bairro do Amparo.
Em seguida, o espetáculo "Tudo Acaba em Frevo", com passistas do Grupo Olindart, será apresentado nos Quatro Cantos, em frente ao Grêmio, promovendo interação com o público e celebração da cultura local.
Bate-papo e aulão de frevo
No sábado, às 18h, na sede do Clube Pitombeira, bairro do Carmo, a mestra Adriana do Frevo participa de um bate-papo com o maestro Lúcio sobre "Frevo: ritmo e elemento, Patrimônio Imaterial da Humanidade"
A sequência é por conta da Cia Brasil por Dança, que conduz um aulão aberto, convidando moradores e visitantes a vivenciarem a energia do frevo através do passo e da expressão corporal.
Encerramento com a Orquestra Henrique Dias
O encerramento da programação acontece na Praça do Carmo, às 17h, com a Orquestra Henrique Dias, durante o Festival MIMO. Fundada em 1954, a orquestra já formou mais de dois mil alunos e mantém viva a tradição do frevo em Olinda.
A apresentação incluirá arranjos instrumentais raros, com composições de Lídio Macacão, ícone do Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas.