Olinda celebra o Dia Nacional do Frevo com programação especial de sexta a domingo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento traz ensaios abertos, rodas de diálogo e apresentações que valorizam a história e os novos talentos do frevo na cidade histórica

Clique aqui e escute a matéria

Olinda prepara uma programação especial para marcar o Dia Nacional do Frevo, comemorado em 14 de setembro. Entre os dias 12 e 14, são propostas atividades que incluem ensaio aberto, apresentações de dança, bate-papo com mestres do ritmo e a apresentação da Orquestra Henrique Dias, reconhecida por preservar a tradição do frevo.

Abertura e dança nos Quatro Cantos

A programação começa às 19h30 da sexta-feira (12), com ensaio aberto do Maestro Oseas, no Grêmio Henrique Dias, localizado na Rua Treze de Maio, 343, bairro do Amparo.

Em seguida, o espetáculo "Tudo Acaba em Frevo", com passistas do Grupo Olindart, será apresentado nos Quatro Cantos, em frente ao Grêmio, promovendo interação com o público e celebração da cultura local.

Bate-papo e aulão de frevo

No sábado, às 18h, na sede do Clube Pitombeira, bairro do Carmo, a mestra Adriana do Frevo participa de um bate-papo com o maestro Lúcio sobre "Frevo: ritmo e elemento, Patrimônio Imaterial da Humanidade"

A sequência é por conta da Cia Brasil por Dança, que conduz um aulão aberto, convidando moradores e visitantes a vivenciarem a energia do frevo através do passo e da expressão corporal.

Encerramento com a Orquestra Henrique Dias

O encerramento da programação acontece na Praça do Carmo, às 17h, com a Orquestra Henrique Dias, durante o Festival MIMO. Fundada em 1954, a orquestra já formou mais de dois mil alunos e mantém viva a tradição do frevo em Olinda.

A apresentação incluirá arranjos instrumentais raros, com composições de Lídio Macacão, ícone do Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas.

Saiba como acessar o JC Premium