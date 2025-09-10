fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 11/09: Mudanças no trabalho podem trazer resultados positivos, aproveite seu foco intenso para se destacar

O romance também pode florescer, melhorando a conexão com seu parceiro. Se estiver solteiro, seu charme pode acelerar a paquera

Por Aisha Vitória Publicado em 10/09/2025 às 13:42
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Hoje é um bom dia para você lidar com dinheiro e buscar oportunidades lucrativas! Cuidado com o apego excessivo nos romances, evite ciúmes.

Infelizmente, na paquera o ritmo está devagar, mas tudo tem seu tempo. Mantenha-se focado e esforçado.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 45, 54, 52

Touro

Hoje, aproveite seu foco intenso para cuidar dos interesses pessoais e se destacar no trabalho com soluções ousadas.

À noite, o romance floresce, melhorando a conexão com seu parceiro. Se estiver solteiro, seu charme pode acelerar a paquera!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 12, 48, 57

Gêmeos

Dia de canalizar sua energia para tarefas que requerem discrição. Seja cauteloso nos assuntos cotidianos.

Há possibilidade de reavaliação de quem merece sua confiança. Seu lado sensual será aceso hoje! Cuidado, um ex pode reaparecer.

  • Cor: PINK
  • Palpite: 04, 32, 33

Câncer

Hoje, a comunicação está fluindo e seu trabalho pode se beneficiar de ideias fora da caixa.

A noite promete diversão com amigos e possibilidades para solteiros. Na vida a dois, mais cumplicidade em vista. Aproveite as vibes!

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 11, 02, 56

Leão

O dia está favorável para se focar na sua carreira! Planeje e execute seus sonhos mais ambiciosos, é ótimo momento para negociar bônus e promoções.

O amor pede comprometimento. Ótimo para casais planejando o futuro. Priorize o importante!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 53, 23, 50

Virgem

Hoje, colaboração e aprendizagem são as palavras-chave! Considere focar em atividades relacionadas à educação ou culturas diversas.

Planos de viagem podem aliviar estresse e, atenção, um amor à distância pode fazer seu coração palpitar mais forte.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 29, 02, 09

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Prepare-se para surpresas e tenha jogo de cintura! O astral favorece seus negócios e heranças. Mudanças no trabalho podem trazer resultados positivos.

Na vida amorosa, a paixão e atração física andam de mãos dadas. Momento de otimismo!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 33, 42, 08

Escorpião

Hoje é dia de cultivar boas parcerias e unir forças no trabalho para alcançar resultados melhores. No amor, se prepare para momentos cheios de romantismo.

Aproveite para se divertir com os amigos e receba os boas novas nos seus relacionamentos!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 59, 35, 32

Sagitário

Dia de dedicação, mas seus esforços serão reconhecidos! Apesar dos desafios, recompensas estão à vista.

No amor, possibilidade de conexões surpreendentes surgem em seu radar. Mantenha-se encorajado e focado, boas energias para conquistar seus sonhos!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 14, 24, 04

Capricórnio

O dia traz sorte e destaque no trabalho, especialmente em tarefas criativas que envolvem contato com os outros.

No amor, vibrações intensas: uma paixão repentina ou momentos românticos especiais aguardam. Conexão, criatividade e sorte são as palavras-chave do dia!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 40, 04, 31

Aquário

Que comece o dia com tarefas práticas e responsabilidades! Sucesso garantido no home office e nas relações familiares.

Fique atento ao ciúme no amor, mas sem deixar abalar a estabilidade. Hora de abrir as portas para uma nova chance no amor.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 60, 24, 59

Peixes

As estrelas favorecem a comunicação hoje! Seja expressivo, movimente sua vida social e estabeleça novos contatos profissionais.

A paquera está em alta, até mesmo nas redes sociais. Deixe a leveza tomar conta e curta momentos a dois descontraídos.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 39, 03, 09

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Horóscopo 10/09: é tempo de confiar na sua intuição e ter fé nos processos
Previsões

Horóscopo 10/09: é tempo de confiar na sua intuição e ter fé nos processos
6 signos recebem o chamado para um novo despertar na vida a partir de 10/09
SIGNOS

6 signos recebem o chamado para um novo despertar na vida a partir de 10/09

Compartilhe

Tags