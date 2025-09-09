Roberto Carlos anuncia show extra no Recife em outubro; confira ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Turnê "Eu Ofereço Flores" leva aos palcos músicas que marcam a trajetória do "Rei"; ingressos para o dia 11 de outubro já esgotaram

Após esgotar ingressos para o espetáculo do dia 11 de outubro no Recife, Roberto Carlos confirmou uma apresentação extra da turnê Eu Ofereço Flores na capital.

O novo show será realizado no dia 12 de outubro, no Ginásio Geraldão, na Zona Sul da cidade.

A turnê leva aos palcos músicas que atravessam gerações e marcam a trajetória do "Rei", além de faixas do EP "Eu Ofereço Flores", lançado em 2024.

Vendas de ingressos

Com produção local da Festa Cheia Produções, os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 90, no quiosque Prime, no Shopping RioMar, e também pelo site Eventim.

As vendas on-line e presenciais foram abertas em 9 de setembro, ao meio-dia.

Bilheteria: dinheiro, cartões de débito e crédito (todas as bandeiras), em até 3x sem juros.

dinheiro, cartões de débito e crédito (todas as bandeiras), em até 3x sem juros. Internet: Pix e cartões de crédito (todas as bandeiras), em até 3x sem juros ou até 10x com juros da operadora.

Confira valores dos ingressos:

Setor Azul

Inteira: R$ 1.250

Meia: R$ 625

Social: R$ 650 + 1kg de alimento

Setor Amarelo

Inteira: R$ 1.100

Meia: R$ 550

Social: R$ 580 + 1kg de alimento

Setor Verde

Inteira: R$ 800

Meia: R$ 400

Social: R$ 440 + 1kg de alimento

Setor Branco

Inteira: R$ 600

Meia: R$ 300

Social: R$ 340 + 1kg de alimento

Anel Inferior

Inteira: R$ 400

Meia: R$ 200

Social: R$ 225 + 1kg de alimento

Anel Superior

Inteira: R$ 180

Meia: R$ 90

Social: R$ 110 + 1kg de alimento

Tribuna de Honra