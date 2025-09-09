fechar
Cultura | Notícia

Roberto Carlos anuncia show extra no Recife em outubro; confira ingressos

Turnê "Eu Ofereço Flores" leva aos palcos músicas que marcam a trajetória do "Rei"; ingressos para o dia 11 de outubro já esgotaram

Por Emannuel Bento Publicado em 09/09/2025 às 15:24
Cantor Roberto Carlos durante show
Cantor Roberto Carlos durante show - CAIO GIRARDI/DIVULGAÇÃO

Após esgotar ingressos para o espetáculo do dia 11 de outubro no Recife, Roberto Carlos confirmou uma apresentação extra da turnê Eu Ofereço Flores na capital.

O novo show será realizado no dia 12 de outubro, no Ginásio Geraldão, na Zona Sul da cidade.

A turnê leva aos palcos músicas que atravessam gerações e marcam a trajetória do "Rei", além de faixas do EP "Eu Ofereço Flores", lançado em 2024.

Vendas de ingressos

Com produção local da Festa Cheia Produções, os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 90, no quiosque Prime, no Shopping RioMar, e também pelo site Eventim.

As vendas on-line e presenciais foram abertas em 9 de setembro, ao meio-dia.

  • Bilheteria: dinheiro, cartões de débito e crédito (todas as bandeiras), em até 3x sem juros.
  • Internet: Pix e cartões de crédito (todas as bandeiras), em até 3x sem juros ou até 10x com juros da operadora.

Confira valores dos ingressos:

Setor Azul

  • Inteira: R$ 1.250
  • Meia: R$ 625
  • Social: R$ 650 + 1kg de alimento

Setor Amarelo

  • Inteira: R$ 1.100
  • Meia: R$ 550
  • Social: R$ 580 + 1kg de alimento

Setor Verde

  • Inteira: R$ 800
  • Meia: R$ 400
  • Social: R$ 440 + 1kg de alimento

Setor Branco

  • Inteira: R$ 600
  • Meia: R$ 300
  • Social: R$ 340 + 1kg de alimento

Anel Inferior

  • Inteira: R$ 400
  • Meia: R$ 200
  • Social: R$ 225 + 1kg de alimento

Anel Superior

  • Inteira: R$ 180
  • Meia: R$ 90
  • Social: R$ 110 + 1kg de alimento

Tribuna de Honra

  • Preço único: R$ 400

