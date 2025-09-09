Roberto Carlos anuncia show extra no Recife em outubro; confira ingressos
Turnê "Eu Ofereço Flores" leva aos palcos músicas que marcam a trajetória do "Rei"; ingressos para o dia 11 de outubro já esgotaram
Após esgotar ingressos para o espetáculo do dia 11 de outubro no Recife, Roberto Carlos confirmou uma apresentação extra da turnê Eu Ofereço Flores na capital.
O novo show será realizado no dia 12 de outubro, no Ginásio Geraldão, na Zona Sul da cidade.
A turnê leva aos palcos músicas que atravessam gerações e marcam a trajetória do "Rei", além de faixas do EP "Eu Ofereço Flores", lançado em 2024.
Vendas de ingressos
Com produção local da Festa Cheia Produções, os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 90, no quiosque Prime, no Shopping RioMar, e também pelo site Eventim.
As vendas on-line e presenciais foram abertas em 9 de setembro, ao meio-dia.
- Bilheteria: dinheiro, cartões de débito e crédito (todas as bandeiras), em até 3x sem juros.
- Internet: Pix e cartões de crédito (todas as bandeiras), em até 3x sem juros ou até 10x com juros da operadora.
Confira valores dos ingressos:
Setor Azul
- Inteira: R$ 1.250
- Meia: R$ 625
- Social: R$ 650 + 1kg de alimento
Setor Amarelo
- Inteira: R$ 1.100
- Meia: R$ 550
- Social: R$ 580 + 1kg de alimento
Setor Verde
- Inteira: R$ 800
- Meia: R$ 400
- Social: R$ 440 + 1kg de alimento
Setor Branco
- Inteira: R$ 600
- Meia: R$ 300
- Social: R$ 340 + 1kg de alimento
Anel Inferior
- Inteira: R$ 400
- Meia: R$ 200
- Social: R$ 225 + 1kg de alimento
Anel Superior
- Inteira: R$ 180
- Meia: R$ 90
- Social: R$ 110 + 1kg de alimento
Tribuna de Honra
- Preço único: R$ 400