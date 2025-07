Roberto Carlos fará show no Recife em outubro: veja preços e como comprar ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Roberto Carlos apresenta turnê "Eu Ofereço Flores" no Recife em outubro; ingressos variam de R$ 90 a R$ 1250, com venda online e presencial

Roberto Carlos volta ao Recife no dia 11 de outubro de 2025 com a turnê "Eu Ofereço Flores", que passa pela capital pernambucana em apresentação única no Geraldão, na Zona Sul da cidade.

O show está marcado para 20h e reúne clássicos da carreira do cantor, além de canções do novo EP lançado em 2024. Você confere os preços dos ingressos abaixo.

Reconhecido como um dos maiores nomes da música brasileira, Roberto Carlos mantém uma base fiel de fãs em todo o país.

Seus shows são marcados por forte carga emocional, romantismo e sucessos que atravessam gerações, como "Detalhes", "Como É Grande o Meu Amor por Você" e "Emoções".

Ingressos para o show de Roberto Carlos no Recife

A venda de ingressos começa nesta quinta-feira, 31 de julho, a partir das 12h, pelo site www.eventim.com.br e nos quiosques da Ingresso Prime, no Shopping RioMar Recife.

Os ingressos são divididos por setores, com opções de meia-entrada e ingresso social (mediante doação de 1kg de alimento não perecível). Confira os valores por setor:

Setor Azul



Inteira: R$ 1.250,00

Meia-entrada: R$ 625,00

Ingresso Social: R$ 650,00 + 1kg de alimento

Setor Amarelo

Inteira: R$ 1.100,00

Meia-entrada: R$ 550,00

Ingresso Social: R$ 580,00 + 1kg de alimento

Setor Anel Inferior



Inteira: R$ 400,00

Meia-entrada: R$ 200,00

Ingresso Social: R$ 225,00 + 1kg de alimento

Setor Anel Superior

Inteira: R$ 180,00

Meia-entrada: R$ 90,00

Ingresso Social: R$ 110,00 + 1kg de alimento

Tribuna de Honra

Inteira: R$ 400,00

SERVIÇO

Roberto Carlos no Recife

Quando: 11 de outubro de 2025, às 20h

Onde: Geraldão – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Imbiribeira, Recife – PE

Quanto: a partir de R$ 90 (meia), à venda no eventim.com.br e quiosques Ingresso Prime no Shopping RioMar

Classificação etária: livre