Roberto Carlos anuncia show extra no Recife com a turnê "Eu Ofereço Flores"
Sucesso de vendas leva o "Rei" a confirmar segunda apresentação no Ginásio Geraldão, nos dias 11 e 12 de outubro
Clique aqui e escute a matéria
Após esgotar os ingressos para o show do dia 11 de outubro, Roberto Carlos anunciou uma nova apresentação no Recife. A data extra está marcada para 12 de outubro, no Ginásio Geraldão.
A turnê “Eu Ofereço Flores” tem percorrido o Brasil com grande procura de público e desembarca na capital pernambucana prometendo duas noites de casa cheia.
O espetáculo reúne sucessos que marcaram diferentes fases da carreira do artista, em um repertório que mescla romantismo, fé e momentos emblemáticos da trajetória do cantor.
Considerado um dos maiores nomes da música brasileira, Roberto Carlos mantém uma relação duradoura com o público nordestino. No Recife, a expectativa é de que os dois shows confirmem a força do artista junto a fãs de diferentes gerações.
A produção local é assinada pela Festa Cheia Produções. Os ingressos para a nova data estão disponíveis a partir de R$ 90 no Quiosque Prime, localizado no Shopping RioMar, e também pelo site da Eventim.