Notícia

Roberto Carlos anuncia show extra no Recife com a turnê "Eu Ofereço Flores"

Sucesso de vendas leva o "Rei" a confirmar segunda apresentação no Ginásio Geraldão, nos dias 11 e 12 de outubro

Por Júlia Nascimento Publicado em 09/09/2025 às 13:06
Imagem do cantor Roberto Carlos em seu show no Réveillon do Recife 2024
Imagem do cantor Roberto Carlos em seu show no Réveillon do Recife 2024 - Renato Ramos/JC Imagem

Após esgotar os ingressos para o show do dia 11 de outubro, Roberto Carlos anunciou uma nova apresentação no Recife. A data extra está marcada para 12 de outubro, no Ginásio Geraldão.

A turnê “Eu Ofereço Flores” tem percorrido o Brasil com grande procura de público e desembarca na capital pernambucana prometendo duas noites de casa cheia.

O espetáculo reúne sucessos que marcaram diferentes fases da carreira do artista, em um repertório que mescla romantismo, fé e momentos emblemáticos da trajetória do cantor.

Considerado um dos maiores nomes da música brasileira, Roberto Carlos mantém uma relação duradoura com o público nordestino. No Recife, a expectativa é de que os dois shows confirmem a força do artista junto a fãs de diferentes gerações.

A produção local é assinada pela Festa Cheia Produções. Os ingressos para a nova data estão disponíveis a partir de R$ 90 no Quiosque Prime, localizado no Shopping RioMar, e também pelo site da Eventim.

