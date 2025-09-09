Roberto Carlos anuncia show extra no Recife com a turnê "Eu Ofereço Flores"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sucesso de vendas leva o "Rei" a confirmar segunda apresentação no Ginásio Geraldão, nos dias 11 e 12 de outubro

Clique aqui e escute a matéria

Após esgotar os ingressos para o show do dia 11 de outubro, Roberto Carlos anunciou uma nova apresentação no Recife. A data extra está marcada para 12 de outubro, no Ginásio Geraldão.

A turnê “Eu Ofereço Flores” tem percorrido o Brasil com grande procura de público e desembarca na capital pernambucana prometendo duas noites de casa cheia.

O espetáculo reúne sucessos que marcaram diferentes fases da carreira do artista, em um repertório que mescla romantismo, fé e momentos emblemáticos da trajetória do cantor.

Considerado um dos maiores nomes da música brasileira, Roberto Carlos mantém uma relação duradoura com o público nordestino. No Recife, a expectativa é de que os dois shows confirmem a força do artista junto a fãs de diferentes gerações.

A produção local é assinada pela Festa Cheia Produções. Os ingressos para a nova data estão disponíveis a partir de R$ 90 no Quiosque Prime, localizado no Shopping RioMar, e também pelo site da Eventim.