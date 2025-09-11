Guardas Municipais de Olinda prendem suspeitos de furto e recuperam motocicleta com apoio da população
Denúncias da população e rápida atuação da Guarda Municipal resultam em prisões de suspeitos e recuperação de veículos e produtos furtados
Guardas municipais de Olinda detiveram dois homens suspeitos de furtar produtos de uma farmácia no bairro de Casa Caiada e recuperaram uma motocicleta furtada em frente a um salão de beleza.
As prisões foram realizadas rapidamente graças à atuação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Militar, com apoio da população.
Abordagem rápida
Imagens de segurança registraram os suspeitos enchendo mochilas com xampus, desodorantes e sabonetes. A Guarda Municipal diligenciou pela região, localizou os suspeitos, fez revista pessoal e conduziu-os de volta à farmácia para confirmação do furto.
Um outro homem suspeito de furtar uma motocicleta foi detido após denúncia recebida pelo número 153. O veículo foi recuperado no bairro da Vila Popular, mostrando a importância da colaboração da população.
Ação integrada
"Esse é um trabalho que nós estamos fazendo de atuação, com polícia militar e guarda municipal atuando conjuntamente. Isso tem dado resultados positivos", afirmou um porta-voz da Guarda Municipal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ele reforçou que "qualquer pessoa pode acionar a guarda civil municipal pelo número 153. Nós agradecemos inclusive a colaboração da população que permanentemente nos informa de algumas situações e que quase na totalidade resulta em uma intervenção com resultado positivo", conclui.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais