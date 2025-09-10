Onda de assaltos assusta moradores na Região Metropolitana do Recife
Ladrões armados roubam clientes em bar, no bairro de Águas Cumpridas, Olinda. Moradores relatam aumento de assaltos e falta de policiamento
Mulheres em um bar localizado na Rua 6 de Janeiro, em Águas Cumpridas, Olinda, foram surpreendidas por um assalto realizado por uma dupla de moto. O ladrão, armado e de capacete, desceu da moto, anunciando o assalto e intimidando as vítimas.
Uma das mulheres atacadas conseguiu escapar para a casa de um vizinho, enquanto o assaltante pegava os pertences de outra vítima e do comerciante do local. Entre os itens roubados, estavam um celular, uma aliança, um anel e um relógio.
A proprietária do bar, que preferiu permanecer anônima, relatou que a ação foi rápida, mas causou pânico entre os presentes.
Os moradores locais compartilham suas preocupações com a falta de policiamento, e observam que o reforço de novos PMs não tem sido efetivo no bairro. A demora da polícia é outra questão que acaba por deixar a população local apreensiva.
Investigações
Até o momento, a dupla de moto envolvida no assalto não foi identificada. Há suspeitas de que possam ser os mesmos criminosos responsáveis por uma série de assaltos na região, causando grande medo e insegurança entre os moradores.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais