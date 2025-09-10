fechar
Vídeos | Notícia

Dois homens são presos após perseguição policial em mangue de Olinda

Suspeitos tentaram escapar pelo mangue na Ilha do Maruim, sem se intimidarem com a maré em elevação e o risco de afogamento; fuga foi frustrada

Por TV Jornal Publicado em 10/09/2025 às 9:32
Suspeitos tentam fugir da Pol&iacute;cia Militar entrando em mangue de Olinda
Suspeitos tentam fugir da Polícia Militar entrando em mangue de Olinda - TV Jornal

Dois homens foram presos após uma perseguição policial em um trecho de mangue na comunidade da Ilha do Maruim, no bairro do Varadouro, em Olinda. O caso ocorreu durante uma ação do Primeiro Batalhão da Polícia Militar, registrada em vídeo que circula nas redes sociais.

Outros suspeitos em fuga

Nas imagens, é possível ver os suspeitos rastejando na lama enquanto tentavam escapar. Policiais chegaram a alertar sobre o risco de afogamento, já que a maré estava subindo.

De acordo com os agentes, outros quatro homens que estavam no grupo conseguiram fugir, se escondendo na comunidade. Ainda segundo a corporação, eles estavam armados e chegaram a disparar contra os PMs no momento da abordagem.

Leia Também

Prisão e apreensão

Os dois detidos, de 18 e 25 anos, foram encontrados com maconha e pedras de crack. Após a captura, foram encaminhados à delegacia, onde ficaram à disposição da Justiça.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Justiça Federal condena quatro por desvio de verbas do Turismo em evento 'fantasma' em Olinda
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Justiça Federal condena quatro por desvio de verbas do Turismo em evento 'fantasma' em Olinda
Projeto pioneiro em Olinda combate gordofobia nas escolas com literatura, arte e protagonismo estudantil
INCLUSÃO

Projeto pioneiro em Olinda combate gordofobia nas escolas com literatura, arte e protagonismo estudantil

Compartilhe

Tags