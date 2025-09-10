Dois homens são presos após perseguição policial em mangue de Olinda
Suspeitos tentaram escapar pelo mangue na Ilha do Maruim, sem se intimidarem com a maré em elevação e o risco de afogamento; fuga foi frustrada
Dois homens foram presos após uma perseguição policial em um trecho de mangue na comunidade da Ilha do Maruim, no bairro do Varadouro, em Olinda. O caso ocorreu durante uma ação do Primeiro Batalhão da Polícia Militar, registrada em vídeo que circula nas redes sociais.
Outros suspeitos em fuga
Nas imagens, é possível ver os suspeitos rastejando na lama enquanto tentavam escapar. Policiais chegaram a alertar sobre o risco de afogamento, já que a maré estava subindo.
De acordo com os agentes, outros quatro homens que estavam no grupo conseguiram fugir, se escondendo na comunidade. Ainda segundo a corporação, eles estavam armados e chegaram a disparar contra os PMs no momento da abordagem.
Prisão e apreensão
Os dois detidos, de 18 e 25 anos, foram encontrados com maconha e pedras de crack. Após a captura, foram encaminhados à delegacia, onde ficaram à disposição da Justiça.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais