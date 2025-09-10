Atraso na entrega de kits escolares afeta famílias no Grande Recife
Famílias em Cabo de Santo Agostinho denunciam a falta de kits escolares para estudantes da escola municipal Madre Iva Bezerra de Araújo
Meses após o início do ano letivo, famílias de alunos da rede municipal de Cabo de Santo Agostinho ainda aguardam a entrega dos kits escolares. O material, normalmente distribuído no começo das aulas, não chegou às mãos dos estudantes, o que levou responsáveis a cobrir do próprio bolso os custos com cadernos, lápis e outros itens básicos.
Denúncias das famílias
Lucilene, avó de uma estudante de 12 anos matriculada na Escola Municipal Madre Iva Bezerra de Araújo, no bairro da Charnequinha, afirma que a ausência do kit tem pesado no orçamento familiar:
"Para muitas mães, é difícil conseguir os recursos. O kit escolar, esse material didático é essencial para os alunos. E nós queremos uma resposta da prefeitura. Eles falam em licitações, mas para outras coisas... para obras houve licitações, como vários shows no município, com custos enormes superior a dois milhões de reais."
Maria de Lourdes, também moradora do município, relatou situação semelhante com o neto:
"A mãe teve que tirar dinheiro do orçamento para comprar o material. Ele não recebeu da escola onde estuda. Ele ganhou uma mochila, mas o material didático, não."
O que compõe o kit escolar
Os kits entregues pela rede municipal costumam variar conforme a faixa etária, mas em geral incluem materiais básicos como:
- Cadernos
- Lápis
- Borracha
- Mochila
Segundo Maria de Lourdes, a expectativa é por um conjunto completo. "Ele vem com canetas, lápis, borrachas, é um kit completo, lapiseira, enfim, é um kit completo como o nome indica. Muitos pais, avós e mães não têm condições de comprar."
Pedido por esclarecimentos
As famílias pedem uma posição oficial da prefeitura. Para Lucilene, a falta de transparência e o atraso prejudicam o aprendizado. "Isso é muito sério. Prejudica o avanço do ensino da nossa juventude de Cabo de Santo Agostinho. Não só nas escolas, mas nas creches também. Pedimos ao prefeito que comunique o que está acontecendo."
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.