Mulher reage a agressão e fere homem com faca na Mata Sul

Vídeo mostra mulher revidando após agressão no centro de Palmares; polícia investiga origem da faca e circunstâncias da briga. Confira

Por TV Jornal Publicado em 10/09/2025 às 8:31
Uma mulher feriu um homem com golpes de faca após ser agredida no centro de Palmares. A cena foi registrada em vídeo por um transeunte e mostra o momento em que a vítima reage durante a confrontação.

Segundo ela, a reação ocorreu após ter sido primeiramente agredida com socos e atingida por uma facada na cabeça.

De acordo com informações do Hospital Regional de Palmares, a mulher não apresentou ferimentos que representassem risco de vida. Já o homem, que sofreu ferimentos durante a confusão, foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

Depoimento à polícia

Após o ocorrido, a mulher prestou depoimento à polícia. Ela relatou que a discussão vinha se prolongando há algum tempo e que apenas reagiu às agressões. O depoimento será considerado no inquérito que busca detalhar a sequência dos fatos.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a origem da faca e verificar se o objeto foi inicialmente usado pelo homem. O inquérito também analisa o grau de violência empregado contra a mulher.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

