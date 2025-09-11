Obras da Compesa na Domingos Ferreira causam transtornos e preocupam motoristas e moradores
Intervenções para substituição da rede coletora de esgoto afetam trânsito, danificam imóveis e devem seguir até dezembro, segundo a companhia
As obras da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para substituição da rede coletora de esgoto na Avenida Domingos Ferreira, na Zona Sul do Recife, têm causado transtornos para motoristas, pedestres e moradores.
O serviço deixou parte da via interditada, reduziu o fluxo para apenas uma faixa em alguns trechos e ainda provocou danos a residências próximas.
Trânsito complicado
No meio-fio da faixa esquerda da avenida, o asfalto está aberto e placas de sinalização orientam os condutores. A situação, no entanto, gera atrasos e impaciência.
"O trânsito já não é fácil e com essas obras aí, fica difícil. Ainda corre o risco de acidente, né? Porque fica muito apertado aqui mesmo, só está ficando uma faixa para quem vem na esquerda da Domingos Ferreira. Aí carro entra, moto entra e fica muito difícil", relatou um motorista.
Novos pontos de intervenção
Outro trecho da Domingos Ferreira, nas imediações da Rua Pereira da Costa, também está em obras. O serviço ocorre de dia e de noite e afeta moradores que precisam mudar as rotas pela Rua 26 de Janeiro.
"Eu moro na rua aí, a Compesa se comprometeu que só ia fechar a rua à noite e a gente tá com a semana toda a rua fechada. Nem a gente que é morador está tendo acesso à rua", disse uma moradora.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Danos a imóveis e pedestres afetados
Devido ao impacto das escavações, algumas casas próximas foram danificadas, mas a Compesa ainda não deu retorno sobre a situação. Pedestres também reclamam do barulho e da poeira.
Segundo a Compesa, a intervenção na Rua Pereira da Costa deve ser concluída até 13 de setembro. Já o projeto final da estação de tratamento de esgoto tem previsão de entrega para dezembro deste ano.
"Quebra, quebra, não conserta. Quebra um lado, quebra o outro. E a poeira então? Demais", conclui Marinalva, que circula pelo trecho.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais