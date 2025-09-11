fechar
Operação em cidades da RMR e Agreste prende quatro pessoas por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Contas de presidiários, ex-presidiários, familiares e empresas ligadas ao esquema eram usadas na lavagem; Justiça bloqueou R$ 12 milhões

Por TV Jornal Publicado em 11/09/2025 às 10:42
Polícia Civil prende quatro suspeitos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Polícia Civil prende quatro suspeitos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro - TV Jornal

Uma operação policial cumpriu quatro mandados de prisão na última quarta-feira (10) no Recife, em São Lourenço da Mata, Igarassu e no presídio de Limoeiro.

Foram detidos três homens e uma mulher acusados de integrar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Paulista. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 12 milhões em bens e valores dos suspeitos.

Origem da investigação

As apurações começaram em 2022, após a prisão de um homem acusado de tráfico e homicídios. No celular dele, a polícia encontrou informações que permitiram aprofundar a investigação, com apoio de setores de inteligência e do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB).

Estrutura da quadrilha

Segundo a polícia, os presos eram responsáveis por movimentar os recursos do grupo, que atuava no tráfico de maconha, crack e LSD. Uma empresa de transporte e armazém registrada em nome da quadrilha apresentava movimentação financeira incompatível com suas atividades legais.

O líder do grupo cumpre pena no presídio de Guajará-Mirim, em Rondônia, onde também houve mandado de busca e apreensão. A polícia identificou que os recursos do tráfico eram lavados por meio de contas de presidiários, ex-presidiários, familiares e empresas ligadas ao esquema.

Bloqueio de valores

Com o bloqueio judicial de R$ 12 milhões, a investigação busca enfraquecer financeiramente a quadrilha. De acordo com a polícia, o foco em atingir os recursos é essencial para garantir a desarticulação efetiva de organizações criminosas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

