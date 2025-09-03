fechar
Dupla é presa com 1kg de maconha: suspeitos cultivavam a droga dentro de um apartamento em Paulista

Localizada no bairro de Pau Amarelo, na estufa foram encontrados, ao todo, 43 pés e mais de 10kg de maconha embalada para venda

Por Zayra Pereira Publicado em 03/09/2025 às 22:22 | Atualizado em 03/09/2025 às 22:47
Imagem de pés de maconha encontrados em Paulista
Imagem de pés de maconha encontrados em Paulista - Reprodução

A Polícia Civil encontrou, nesta quarta-feira (3), uma estufa de produção de maconha dentro de um apartamento, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife.

A droga foi descoberta devido a uma abordagem policial no bairro da Várzea, que encontrou 1kg de maconha com duas pessoas.

Estufa 

Leia Também

No imóvel, localizado no bairro de Pau Amarelo, foram encontrados, ao todo, 43 pés e mais de 10kg de maconha embalada para venda. O espaço funcionava como uma espécie de estufa para o cultivo do entorpecente.

A policia apreendeu munições calibre 12, balanças de precisão e cadernos com anotações. Eles chegaram ao local através de uma abordagem de dois homens, de 23 e 24 anos, que embarcaram em um carro de aplicativo na Várzea.

Abordagem e localização

O efetivo policial seguiu o veículo e chegou até o bairro de Paratibe, também em Paulista, onde apreenderam 1kg de maconha com os suspeitos. Após a prisão, um deles apontou o endereço do apartamento.

"Um deles informou que a residência era dele, mas não tinha características de moradia, apenas de armazenamento e cultivo da planta", contou o sargento Rubens Rocha.

Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e associação criminosa.

