Dupla é presa com 1kg de maconha: suspeitos cultivavam a droga dentro de um apartamento em Paulista
Localizada no bairro de Pau Amarelo, na estufa foram encontrados, ao todo, 43 pés e mais de 10kg de maconha embalada para venda
A Polícia Civil encontrou, nesta quarta-feira (3), uma estufa de produção de maconha dentro de um apartamento, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife.
A droga foi descoberta devido a uma abordagem policial no bairro da Várzea, que encontrou 1kg de maconha com duas pessoas.
Estufa
No imóvel, localizado no bairro de Pau Amarelo, foram encontrados, ao todo, 43 pés e mais de 10kg de maconha embalada para venda. O espaço funcionava como uma espécie de estufa para o cultivo do entorpecente.
A policia apreendeu munições calibre 12, balanças de precisão e cadernos com anotações. Eles chegaram ao local através de uma abordagem de dois homens, de 23 e 24 anos, que embarcaram em um carro de aplicativo na Várzea.
Abordagem e localização
O efetivo policial seguiu o veículo e chegou até o bairro de Paratibe, também em Paulista, onde apreenderam 1kg de maconha com os suspeitos. Após a prisão, um deles apontou o endereço do apartamento.
"Um deles informou que a residência era dele, mas não tinha características de moradia, apenas de armazenamento e cultivo da planta", contou o sargento Rubens Rocha.
Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e associação criminosa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp