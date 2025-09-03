Dupla é presa com 1kg de maconha: suspeitos cultivavam a droga dentro de um apartamento em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Localizada no bairro de Pau Amarelo, na estufa foram encontrados, ao todo, 43 pés e mais de 10kg de maconha embalada para venda

A Polícia Civil encontrou, nesta quarta-feira (3), uma estufa de produção de maconha dentro de um apartamento, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife.

A droga foi descoberta devido a uma abordagem policial no bairro da Várzea, que encontrou 1kg de maconha com duas pessoas.

Estufa

No imóvel, localizado no bairro de Pau Amarelo, foram encontrados, ao todo, 43 pés e mais de 10kg de maconha embalada para venda. O espaço funcionava como uma espécie de estufa para o cultivo do entorpecente.

A policia apreendeu munições calibre 12, balanças de precisão e cadernos com anotações. Eles chegaram ao local através de uma abordagem de dois homens, de 23 e 24 anos, que embarcaram em um carro de aplicativo na Várzea.

Abordagem e localização

O efetivo policial seguiu o veículo e chegou até o bairro de Paratibe, também em Paulista, onde apreenderam 1kg de maconha com os suspeitos. Após a prisão, um deles apontou o endereço do apartamento.

"Um deles informou que a residência era dele, mas não tinha características de moradia, apenas de armazenamento e cultivo da planta", contou o sargento Rubens Rocha.

Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e associação criminosa.

