Tiroteio no Engenho do Meio deixa três mortos e um ferido no Recife
Após uma discussão intensa com o filho de sargento reformado, um homem retorna armado e dá início ao tiroteio que vitimou três pessoas
Um sargento reformado da Polícia Militar, o sobrinho dele e um terceiro homem perderam a vida durante uma troca de tiros, na madrugada da última segunda-feira (1°), no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife.
O filho do policial também foi baleado e precisou ser socorrido para o Hospital da Restauração, localizado na área central da capital pernambucana.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil na madrugada desta segunda-feira (1º), sendo classificada como triplo homicídio e tentativa de homicídio. As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura as circunstâncias do crime.
Como aconteceu?
De acordo com a Polícia, o tiroteio que resultou em três mortes no Engenho do Meio teve início após uma discussão dentro de uma residência localizada na Travessa Valdemar Falcão. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas oficialmente.
Informações preliminares apontam que a confusão começou quando um homem de 39 anos discutiu com o filho de um sargento reformado, de 33 anos. O militar tinha 60 anos.
Após o desentendimento, o homem teria saído do imóvel e retornado armado, momento em que começou o confronto. Durante a troca de tiros, foram atingidos o sargento, seu sobrinho de 38 anos, seu filho e o autor dos disparos, que morreu ainda no local.
O sargento, o filho e o sobrinho foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, também na Zona Oeste do Recife. No entanto, o militar e o sobrinho não resistiram aos ferimentos e faleceram na unidade de saúde.
O filho do sargento, baleado três vezes, foi transferido para o Hospital da Restauração, onde segue internado.