Transmissão Athletico x Corinthians ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir e resultado pela Copa do Brasil 2025

Os times se enfrentam pelo primeiro confronto das quartas de final da competição nacional; veja onde e como assistir de graça através da internet

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (27/08), às 21h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

O Furacão eliminou o São Paulo nas oitavas de final, nos pênaltis. Já o Timão passou pelo rival Palmeiras, com duas vitórias. Ambos obtiveram R$ 4.740.750 milhões em premiação por esta fase.

Árbitro : Wilton Pereira Sampaio (GO).



: Wilton Pereira Sampaio (GO). Assistente 1 : Bruno Raphael Pires (GO).



: Bruno Raphael Pires (GO). Assistente 2 : Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE).



: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE). Quarto árbitro : Leo Simao Holanda (CE).



: Leo Simao Holanda (CE). VAR: Rodrigo Alonso Ferreira (SC).

É importante citar que, de acordo com o regulamento da Confedereção Brasileira de Futebol (CBF), não há o critério do gol fora de casa como desempate na soma de placares iguais.

Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Escalação do Athletico-PR: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Léo Derik, Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.



Transmissão Athletico x Corinthians ao vivo online: Grátis?

A partida tem transmissão com imagens na internet de graça do Globoplay. Isso porque retransmite o sinal da TV Globo. Além disso, tem o período de teste de 30 dias na Amazon Prime Video.

Como assistir de graça no Globoplay?

Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.

Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.

Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".

Como assistir de graça na Amazon?

Crie uma conta na Amazon e adicionar um método de pagamento.

Não será feita nenhuma cobrança durante os 30 dias de teste.

Para evitar a cobrança, você deve cancelar a assinatura antes do final do período.

Pode cancelar a qualquer momento, mas a assinatura permanece até o último dia.

Resultado do jogo Athletico x Corinthians em tempo real

Quem não conseguir acessar, mas tem interesse em saber o resultado, pode acompanhar a narração no YouTube. Apenas em áudio porque ninguém obtém os direitos de exibição.

YouTube do Athletico Paranaense





YouTube do Corinthians