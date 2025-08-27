fechar
Futebol | Notícia

Transmissão Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo da Copa do Brasil 2025

Por Victor Peixoto Publicado em 27/08/2025 às 18:26
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam pelas quartas-de-final da Copa do Brasil
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam pelas quartas-de-final da Copa do Brasil - Pedro Souza / Atlético

É dia de Clássico Mineiro pelas quartas-de-final da Copa do Brasil 2025! Nesta quarta-feira (27), Cruzeiro Atlético-MG se enfrentam, às 19h30, pelo jogo de ida, na Arena MRV, em Belo Horizonte!

Essa será a terceira vez que Raposa e Galo se enfrentarão pela competição. Em 2014, o Atlético levou a melhor se sagrando campeão em cima do maior rival na Grande Final.Já em 2019, ano do rebaixamento celeste, o Cruzeiro levou a melhor numa também quartas-de-final, vencendo o jogo de ida por 3 x 0 e perdendo a volta por 2 x 0.

Para esta partida, a Raposa chega como o 3° colocado no Campeonato Brasileiro e vindo de vitória por 2 x 1 sobre o Internacional, o que o recolocou, embora com jogos a mais, na briga pela liderança.

Já o Galo se apega à boa campanha que faz nas competições de mata-mata, chegando até aqui após eliminar o favorito Flamengo e também estando nas quartas-de-final da Copa Sul-americana após superar o Godoy Cruz na semana passada.

No Brasileirão, a situação é complicada. O Galo é apenas o 12° colocado com 24 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento, e não vence há três rodadas, vindo de duas derrotas, em casa, para Grêmio e São Paulo.

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Cruzeiro

A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada, e será transmitida exclusivamente pelo Prime Video, no streaming.

Link oficial e como assistir o jogo ao vivo e online GRÁTIS com imagens

O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.

Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.

Acompanhe o resultado ao vivo

Prováveis escalações

Atlético-MG

  • Everson; Natanael, Vitor Hugo (Lyanco), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier (Rony); Hulk e Cuello - Cuca

Cruzeiro

  • Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge - Leonardo Jardim

Ficha do jogo

  • Partida: Atlético-MG x Cruzeiro, jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025
  • Data e horário: Quarta-feira, 27/08, às 19h30, horário de Brasília
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Transmissão ao vivo: Prime Video (EXCLUSIVO)

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Bruno Boschilia (PR)
  • Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)
  • VAR: Rafael Traci (SC)

