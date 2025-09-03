Dupla invade fábrica de coxinhas no Pina e rouba pertences do proprietário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os homens roubaram uma aliança e um relógio, além de uma quantia de dinheiro do proprietário do estabelecimento. Confira detalhes

Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança, na manhã desta quarta-feira (3), por volta das 8h, invadindo e roubando funcionários de uma fábrica de coxinhas, no bairro do Pina.

A dupla roubaou uma aliança e um relógio, além de uma quantia de dinheiro do proprietário do estabelecimento.

Como aconteceu?

Durante a invasão, os funcionários permaneceram com a mão na cabeça, temendo alguma ação violenta dos suspeitos. Os homens perguntaram pelo dono, que estava no banheiro.

Eles obrigaram o proprietário a sair do banheiro e em seguida levaram os pertences, incluindo o celular. Depois deixaram o estabelecimento.

Moradores da comunidade ficaram bastante assustados com a violência. "Assalto aqui é muito difícil. É uma rara vez que acontece isso. Pegaram o povo de surpresa de manhã e aconteceu. Aí a gente fica a mercê e com medo", contou um aposentado.

O caso segue sob investigação.

