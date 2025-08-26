Criminoso finge ser motoboy e assalta motorista em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem em moto aborda vítima na Rua dos Navegantes e foge após roubo rápido na calçada em plena luz do dia

O local e o momento do crime

O assalto aconteceu na Rua dos Navegantes, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Era por volta das 17h da última sexta-feira, quando o criminoso, que estava em uma moto, aparentava se passar por um motociclista de aplicativo.

A estratégia do criminoso

Ele circulava pela rua vestido com roupas típicas de quem trabalha com aplicativos de transporte. Observava o movimento atentamente, quando percebeu que um carro estava entrando no edifício próximo.

Ao notar que o motorista parava para acessar o portão do prédio, o criminoso deu a volta pela avenida, fingindo que buscaria ou entregaria algo, e parou a moto devagar para observar a movimentação.

A abordagem e a fuga

Enquanto isso, uma moradora saía do prédio com duas sacolas e se aproximava do carro. O criminoso desceu da moto, pegou um capacete rosa e o deixou na calçada, exatamente no ponto onde parou.

Quando viu o carro parado e o motorista conversando com a moradora, o criminoso se aproximou, abordou o motorista e realizou o assalto. A moradora percebeu a situação e rapidamente se afastou.

Não há detalhes sobre o que foi levado, mas suspeita-se que o criminoso tenha levado objetos de valor, como celular, carteira, aliança ou corrente. Após o crime, ele fugiu rapidamente, deixando o capacete para trás.

Informações sobre a vítima

Ainda não se sabe quem foi a vítima do assalto. Tentativas de conversar com moradores do prédio não tiveram sucesso, pois preferiram não comentar sobre o ocorrido.

Texto gerado por inteligência artificial, baseado em vídeo autoral da TV Jornal, com supervisão de jornalistas profissionais.