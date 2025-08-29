Homem usando tornozeleira eletrônica é flagrado cometendo vários delitos em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O suspeito, autuado pela Polícia Civil, era conhecido como Papa Léguas, pois corria bastante após cometer os furtos e roubos

Um homem foi preso após cometer diversos roubos e furtos no Bairro de Boa Viagem, no Recife. O suspeito usava uma tornozeleira eletrônica.

A ação do suspeito, conhecido como Papa Léguas, era bem rápida. Ele chegava de mansinho, pegava o objeto de valor e em seguida corria intensamente.

Ele foi autuado pela Polícia Civil, que pontuou que o suspeito tinha nove processos em aberto.

"Nós fomos acionados pela vítima, com as imagens, os registros e boletim de ocorrência. A gente identificou que ele estava com monitoração eletrônica. A partir daí a gente fez uma comunicação com a central de monitoramento e obtivemos a informação de onde ele estaria localizado", contou o Delegado Mário Melo.

A polícia conta que o suspeito não resistiu e indicou onde estavam os objetos roubados, além de contar que realizava os delitos porque era viciado em entorpecentes.

"A gente tem muitos casos aqui em Boa Viagem, um local de alto poder aquisitivo, Zona Sul. Muitos arrombamentos, invasões a domicílio".

O suspeito segue em prisão preventiva e passará por audiência de custódia. Os objetos foram devolvidos às vítimas.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

