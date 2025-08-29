fechar
Notícias | Notícia

Homem usando tornozeleira eletrônica é flagrado cometendo vários delitos em Boa Viagem

O suspeito, autuado pela Polícia Civil, era conhecido como Papa Léguas, pois corria bastante após cometer os furtos e roubos

Por Zayra Pereira Publicado em 29/08/2025 às 22:02
Imagem de câmera de segurança flagra momento em que suspeito rouba celular de porteiro de prédio, em Boa Viagem
Imagem de câmera de segurança flagra momento em que suspeito rouba celular de porteiro de prédio, em Boa Viagem - Reprodução

Um homem foi preso após cometer diversos roubos e furtos no Bairro de Boa Viagem, no Recife. O suspeito usava uma tornozeleira eletrônica.

A ação do suspeito, conhecido como Papa Léguas, era bem rápida. Ele chegava de mansinho, pegava o objeto de valor e em seguida corria intensamente.

Ele foi autuado pela Polícia Civil, que pontuou que o suspeito tinha nove processos em aberto.

"Nós fomos acionados pela vítima, com as imagens, os registros e boletim de ocorrência. A gente identificou que ele estava com monitoração eletrônica. A partir daí a gente fez uma comunicação com a central de monitoramento e obtivemos a informação de onde ele estaria localizado", contou o Delegado Mário Melo.

A polícia conta que o suspeito não resistiu e indicou onde estavam os objetos roubados, além de contar que realizava os delitos porque era viciado em entorpecentes.

"A gente tem muitos casos aqui em Boa Viagem, um local de alto poder aquisitivo, Zona Sul. Muitos arrombamentos, invasões a domicílio".

O suspeito segue em prisão preventiva e passará por audiência de custódia. Os objetos foram devolvidos às vítimas.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Homem é preso suspeito de assaltos a mulheres na Zona Sul do Recife
PRISÃO

Homem é preso suspeito de assaltos a mulheres na Zona Sul do Recife
Criminoso finge ser motoboy e assalta motorista em Boa Viagem
Assalto em Boa Viagem

Criminoso finge ser motoboy e assalta motorista em Boa Viagem

Compartilhe

Tags