Dupla armada comete dois assaltos em sequência na Zona Norte do Recife
Criminosos roubaram sorveteria em Água Fria e, minutos depois, um ponto de açaí na Mangabeira, ameaçando entregador; polícia investiga os casos
Uma sorveteria em Água Fria foi assaltada por dois homens armados, que em seguida roubaram o celular de um entregador em uma loja de açaí na Mangabeira, ambos na Zona Norte do Recife. Os suspeitos fugiram após as ações e estão sendo procurados pela Polícia Civil.
Câmeras de segurança não intimidam
Um dos criminosos vestia camisa rosa e o outro camisa preta, de acordo com as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. O proprietário foi ameaçado e teve R$ 120 em dinheiro e um relógio avaliado em mais de R$ 3 mil levados pelos suspeitos.
Logo em seguida, a dupla foi até uma loja de açaí no bairro da Mangabeira. No local, eles roubaram o celular de um entregador que aguardava o preparo de um pedido. "Nem dentro do nosso próprio trabalho estamos seguros", desabafou a vítima, que preferiu não ser identificada.
Outro entregador relatou ter ficado sob a mira de uma arma. "O celular a gente consegue outro trabalhando, mas o bem mais precioso que temos é a nossa vida", contou.
Os suspeitos não eram conhecidos na região, segundo testemunhas. Um veículo visto durante a fuga aparece nas imagens das câmeras de segurança, que já foram entregues à Polícia Civil. O caso segue sob investigação.
