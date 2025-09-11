Dupla armada comete dois assaltos em sequência na Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Criminosos roubaram sorveteria em Água Fria e, minutos depois, um ponto de açaí na Mangabeira, ameaçando entregador; polícia investiga os casos

Uma sorveteria em Água Fria foi assaltada por dois homens armados, que em seguida roubaram o celular de um entregador em uma loja de açaí na Mangabeira, ambos na Zona Norte do Recife. Os suspeitos fugiram após as ações e estão sendo procurados pela Polícia Civil.

Câmeras de segurança não intimidam

Um dos criminosos vestia camisa rosa e o outro camisa preta, de acordo com as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. O proprietário foi ameaçado e teve R$ 120 em dinheiro e um relógio avaliado em mais de R$ 3 mil levados pelos suspeitos.

Logo em seguida, a dupla foi até uma loja de açaí no bairro da Mangabeira. No local, eles roubaram o celular de um entregador que aguardava o preparo de um pedido. "Nem dentro do nosso próprio trabalho estamos seguros", desabafou a vítima, que preferiu não ser identificada.

Outro entregador relatou ter ficado sob a mira de uma arma. "O celular a gente consegue outro trabalhando, mas o bem mais precioso que temos é a nossa vida", contou.

Os suspeitos não eram conhecidos na região, segundo testemunhas. Um veículo visto durante a fuga aparece nas imagens das câmeras de segurança, que já foram entregues à Polícia Civil. O caso segue sob investigação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais