Restaurante localizado na Zona Norte sofre repetidas invasões durante a madrugada

Restaurante na região da Torre é assaltado pela segunda vez no mês e prejuízos são estimados em 10 mil reais

Por TV Jornal Publicado em 10/09/2025 às 15:58
Um restaurante localizado no bairro da Torre, no Recife, tem enfrentado noites de tensão devido à ação de um intruso que invade o espaço antes do amanhecer.

O homem entra pelo teto, utiliza uma lanterna para observar o ambiente e chega a mexer no ângulo da câmera de segurança para dificultar a identificação.

Crimes rotineiros 

De acordo com os proprietários, a situação vem se repetindo desde julho. Apenas neste mês, já foram dois episódios semelhantes, com prejuízos estimados em R$ 10 mil.

Os itens levados incluem alimentos, eletrodomésticos de pequeno porte e mercadorias da cozinha. Em uma das ocasiões, o invasor ainda consumiu refrigerantes encontrados no local.

Relato dos proprietários

Uma das donas do restaurante, que administra o estabelecimento com o filho há três anos e sete meses, relatou o sentimento de insegurança.

“Estamos passando por esses processos desde julho. É um sentimento de revolta, de impotência, de insegurança muito grande. Infelizmente, não temos mais a quem recorrer”, declarou.

O caso foi registrado na polícia, que deve utilizar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o responsável.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

