fechar
Vídeos | Notícia

Homem é morto após tentativa de furto no Centro do Recife

Homem suspeito de furtos é morto a facadas e pauladas no centro do Recife, na Rua 7 de Setembro. A polícia busca identificar os culpados

Por TV Jornal Publicado em 10/09/2025 às 15:32
Homem Morto após Tentativa de Furto na Rua 7 de Setembro, Recife: Detalhes e Investigações em Andamento
Homem Morto após Tentativa de Furto na Rua 7 de Setembro, Recife: Detalhes e Investigações em Andamento - TV Jornal

Um homem de aproximadamente 21 anos foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira (9), na Rua 7 de Setembro, área central do Recife, próximo à Avenida Conde da Boa Vista.

O crime ocorreu por volta de 1h30 e foi presenciado por moradores da região.

Relatos de testemunhas

Segundo informações colhidas no local, o jovem, conhecido na área, teria tentado praticar um furto na Rua da União, nas proximidades.

Minutos depois, teria ainda tentado arrombar estabelecimentos comerciais na Rua 7 de Setembro e roubar uma bicicleta.

Revoltados, populares teriam reagido e iniciado as agressões. A vítima sofreu pelo menos cinco perfurações de faca e também foi atingida por golpes de um barrote de madeira encontrado no local.

Gravemente ferido, o homem tentou correr, mas caiu na calçada e não resistiu aos ferimentos.

Investigação

Os autores do crime fugiram antes da chegada da polícia. A área foi isolada e os primeiros depoimentos de testemunhas foram colhidos.

O corpo da vítima, ainda sem identificação oficial, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

A Polícia Civil informou que câmeras de segurança instaladas na região poderão auxiliar na investigação para identificar os responsáveis pelo homicídio. Comerciantes da área preferiram não comentar o caso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Suspeito de estupro e morte de criança no Amazonas é tirado de delegacia por multidão, esquartejado e queimado
VIOLÊNCIA

Suspeito de estupro e morte de criança no Amazonas é tirado de delegacia por multidão, esquartejado e queimado
Pais de Marielle cobram respostas sobre assassinato da vereadora
SEM RESPOSTAS

Pais de Marielle cobram respostas sobre assassinato da vereadora

Compartilhe

Tags