Ônibus é incendiado após ataque armado na Zona Norte do Recife

Ônibus é incendiado em Recife após tumulto, deixando a linha 631-Nova Descoberta/Cabugá bloqueada

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um ônibus que fazia a linha 631-Nova Descoberta/Cabugá, na noite desta terça-feira (9), na Zona Norte do Recife.

O fogo bloqueou parte da via e chamou a atenção da comunidade, que acompanhou a cena de longe sem conseguir circular pela rua.

Homem é baleado antes do incêndio

Momentos antes, um homem ainda não identificado foi alvo de uma abordagem violenta no Córrego do Inácio, em Casa Amarela.

Ele estava dentro de um estabelecimento comprando um salgado quando um carro preto, ocupado por pelo menos duas pessoas, parou no local.

O jovem tentou fugir, mas foi atingido por disparos de arma de fogo. Os próprios suspeitos socorreram a vítima, levando-a para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, para o Hospital da Restauração. O estado de saúde não foi informado.

Trio obriga passageiros a descer

Pouco tempo depois da ação, três homens encapuzados interceptaram o coletivo na Avenida Nova Descoberta.

Armados, eles obrigaram motorista e passageiros a descerem do veículo antes de atear fogo. O ônibus ficou completamente destruído e precisou ser recolhido.

Moradores da região relataram momentos de pânico.

“Meu marido me acordou, apavorado, porque o fogo era imenso, parecia que ia atingir os fios. Fiquei muito assustada. Só Jesus na causa”, contou Dona Neide, que acompanhou o incêndio da janela de casa.

Marcas da violência no bairro

Na manhã seguinte, ainda era possível ver os rastros do ataque: restos de pneus queimados, arames retorcidos e fuligem espalhada pela calçada.

Parte da fiação elétrica ficou carbonizada e uma loja de artigos para celular teve a fachada e a porta de ferro danificadas pelas chamas.

O transporte público também foi afetado. Passageiros aguardavam por longos períodos nas paradas, já que apenas 5 das 11 linhas que atendem a região saíram da garagem, e com trajetos alterados.

As autoridades investigam a relação entre a tentativa de homicídio e o incêndio do coletivo. Até o momento, ninguém foi preso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.