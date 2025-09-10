Edifício em Boa Viagem é alvo de nova tentativa de furto
Criminosos tentam furtar pela segunda vez portão de edifício em Boa Viagem, causando um prejuízo de 10 mil reais ao condomínio
Pela segunda vez neste ano, criminosos tentaram furtar o portão de um edifício localizado na Rua Padre Luiz Marques Teixeira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.
A ação ocorreu durante a noite e foi registrada pelas câmeras de segurança do local.
Como ocorreu o crime
De acordo com testemunhas, os suspeitos conseguiram remover parte do portão de alumínio, mas abandonaram o material e fugiram após a reação dos moradores, que perceberam o barulho e foram verificar o que acontecia.
A moradora Vanessa Amaral relatou que o episódio ocorreu no momento em que se preparava para dormir. O barulho assustou sua filha pequena, que começou a chorar.
“Gritei e isso chamou a atenção da vizinhança. Quando meu esposo chegou, eles já tinham fugido”, contou.
O mesmo edifício já havia sido alvo de criminosos em maio deste ano. Até o momento, os prejuízos acumulados somam cerca de R$ 10 mil.
Para reforçar a segurança, os moradores afirmam que será necessária a instalação de um portão mais resistente.
Moradores denunciam falta de policiamento
Diante da recorrência de crimes, os condôminos relatam viver em um ambiente de constante insegurança.
Grades, cercas elétricas e até um portão improvisado cercando partes do prédio têm sido utilizados como medidas emergenciais, mas, segundo eles, não garantem tranquilidade.
A ausência de policiamento na região também é apontada como um agravante. Moradores afirmam que, principalmente no fim da tarde, quando os assaltos são mais frequentes, não há presença de viaturas nas imediações.
Outros crimes na mesma rua
A Rua Padre Luiz Marques Teixeira também foi palco de outro crime em fevereiro, quando dois homens, disfarçados de catadores de recicláveis, abordaram moradores, exibiram armas e levaram pertences pessoais antes de fugir.
Os moradores da região cobram providências das autoridades e reforçam o pedido por ações efetivas que possam garantir segurança e tranquilidade no bairro.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.