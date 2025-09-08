fechar
Policial penal é assaltado em Recife: moradores denunciam falta de segurança

Policial penal é assaltado em rua deserta rm Recife. Criminosos levaram pertences e veículo da vítima. Moradores relatam insegurança na região

Por TV Jornal Publicado em 08/09/2025 às 17:51
Imagens de câmera de segurança que flagrou a ação
Um homem, possivelmente um policial penal, estacionou seu carro prata e foi abordado por uma dupla de criminosos na Rua Firmino Leôncio, localizada no bairro da Tamarineira, uma área conhecida pelo fraco movimento. A ação criminosa ocorreu por volta das 8h40 da manhã. 

No momento do assalto, o motorista saiu do veículo e se dirigiu para a calçada de uma casa próxima. De acordo com testemunhas, dois homens apareceram na esquina da rua, um vestindo calça verde e o outro com uma camisa preta e branca. Eles anunciaram o assalto já com a arma à mostra.

O policial penal não apresentou resistência, ergueu as mãos e entregou seus pertences aos assaltantes. Após a ação, os criminosos entraram no veículo da vítima e fugiram. 

Na área as casa tem altas muralhas, cercas elétricas, câmeras de segurança e serviços de segurança privada. Apesar destas precauções, o número de ocorrências criminosa não diminuiu, deixando os residentes com uma constante sensação de insegurança.

Investigações em andamento

De acordo com moradores, apesar da proximidade de uma via principal, a Avenida Norte, as ruas do entorno raramente veem movimentação policial.

A Polícia Civil ainda está investigando a identidade dos dois criminosos, que foram capturados por câmeras de segurança com o rosto à mostra. As imagens já foram encaminhadas à polícia.

