Menina de 11 anos morre após ser espancada dentro de escola no Sertão de Pernambuco

A agressão aconteceu na última quarta-feira (1°), em um banheiro da Escola Municipal Tia Zita, no Centro de Belém do São Francisco, no Sertão

Por JC Publicado em 08/09/2025 às 17:22
Menina de 11 anos estava internada no HR, no Recife
Menina de 11 anos estava internada no HR, no Recife - REPRODUÇÃO

Faleceu, na noite do último domingo (7), a menina Alícia Valentina, de 11 anos. Ela foi vítima de espancamento no banheiro da escola que estudava, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Os agressores seriam outras crianças, colegas da instituição, mas a motivação ainda é desconhecida.

A agressão aconteceu na última quarta-feira (1°), em um banheiro da Escola Municipal Tia Zita, no Centro de Belém do São Francisco. Alícia chegou a levada para uma unidade hospitalar ainda no dia do ocorrido, já que estava com sangramento nasal. Todavia, ela foi liberada pelos profissionais e mandada para casa.

SANGRAMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO

Alícia começou a sangrar também pelo ouvido. Já sob os cuidados dos pais, foi levada ao posto de saúde, onde foi atendida e novamente recebeu alta. De volta em casa, a menina começou a vomitar sangue, sendo socorrida novamente para o hospital.

Finalmente constatada a gravidade do quadro, Alícia foi transferida às pressas para o hospital de Salgueiro, a quase 100 quilômetros de distância. Na quinta-feira (2), ela teve uma nova transferência, dessa vez para o Hospital da Restauração, no Recife.

Ela esteve sob cuidados intensivos, mas o óbito foi confirmado pelo HR na noite do último domingo (7). Alícia teve morte encefálica devido à gravidade dos ferimentos na cabeça.

Por meio de nota, a Polícia Civil declarou que "um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos". A Prefeitura de Belém do São Francisco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou uma nota de pesar e declarou solidariedade à família.

 
 
 

