Assalto a lanchonete assusta Comunidade do Bode, no Recife
Criminosos armados invadiram o local pela manhã, renderam funcionários e roubaram pertences do proprietário.
Por
TV Jornal
Publicado em 04/09/2025 às 14:25
Por volta das 8h da manhã, dois homens armados invadiram uma lanchonete em funcionamento na comunidade do Bode, localizada no bairro do Pina, zona sul do Recife. O alvo dos criminosos era o proprietário do estabelecimento.
As câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla entra no local e segue até a área onde funciona a fábrica de salgados. Os funcionários, surpreendidos, levantam as mãos em sinal de rendição. Um deles, que usava o celular no momento da abordagem, só percebe a presença dos assaltantes após ser alertado pelos colegas.
Criminosos procuravam o proprietário
Enquanto mantinham os funcionários sob ameaça, os assaltantes perguntaram insistentemente pelo dono da empresa. Em seguida, se dirigiram até a porta do banheiro e obrigaram a vítima a sair. Com capuzes cobrindo a cabeça e o rosto, os criminosos roubaram diversos pertences do empresário antes de fugir.
Itens Levados no Assalto
Durante a ação, os assaltantes levaram:
- Uma aliança
- Uma corrente
- Um celular
- Dinheiro pertencente ao proprietário
Após o roubo, os suspeitos fugiram rapidamente do local. Informações iniciais apontam que eles estavam a pé e que o carro usado na fuga foi deixado nas proximidades.
Medo entre os moradores
O crime chocou os moradores da comunidade do Bode, que relataram não estar acostumados com esse tipo de violência na região.
“A gente fica surpreso. Aqui é muito difícil acontecer assalto, é raro. Pegaram todo mundo de surpresa logo cedo. Agora o pessoal tá todo assustado, com medo, inclusive quem tá trabalhando, lutando pelo pão de cada dia”, relatou um morador.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais