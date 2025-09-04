fechar
Vídeos | Notícia

Assalto a lanchonete assusta Comunidade do Bode, no Recife

Criminosos armados invadiram o local pela manhã, renderam funcionários e roubaram pertences do proprietário.

Por TV Jornal Publicado em 04/09/2025 às 14:25
Ataque Armado na Fábrica de Salgados em Bode, Recife: Impacto e Medo na Comunidade Localizada na Zona Sul
Ataque Armado na Fábrica de Salgados em Bode, Recife: Impacto e Medo na Comunidade Localizada na Zona Sul - TV JORNAL

Por volta das 8h da manhã, dois homens armados invadiram uma lanchonete em funcionamento na comunidade do Bode, localizada no bairro do Pina, zona sul do Recife. O alvo dos criminosos era o proprietário do estabelecimento.

As câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla entra no local e segue até a área onde funciona a fábrica de salgados. Os funcionários, surpreendidos, levantam as mãos em sinal de rendição. Um deles, que usava o celular no momento da abordagem, só percebe a presença dos assaltantes após ser alertado pelos colegas.

Criminosos procuravam o proprietário

Enquanto mantinham os funcionários sob ameaça, os assaltantes perguntaram insistentemente pelo dono da empresa. Em seguida, se dirigiram até a porta do banheiro e obrigaram a vítima a sair. Com capuzes cobrindo a cabeça e o rosto, os criminosos roubaram diversos pertences do empresário antes de fugir.

Itens Levados no Assalto

Durante a ação, os assaltantes levaram:

  • Uma aliança
  • Uma corrente
  • Um celular
  • Dinheiro pertencente ao proprietário

Após o roubo, os suspeitos fugiram rapidamente do local. Informações iniciais apontam que eles estavam a pé e que o carro usado na fuga foi deixado nas proximidades.

Medo entre os moradores

O crime chocou os moradores da comunidade do Bode, que relataram não estar acostumados com esse tipo de violência na região.

“A gente fica surpreso. Aqui é muito difícil acontecer assalto, é raro. Pegaram todo mundo de surpresa logo cedo. Agora o pessoal tá todo assustado, com medo, inclusive quem tá trabalhando, lutando pelo pão de cada dia”, relatou um morador.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Suspeito de assassinar ex-companheira se apresenta a Polícia Civil
Crime Passional

Suspeito de assassinar ex-companheira se apresenta a Polícia Civil

Assalto armado em uma lanchonete da Zona Sul surpreende moradores
Assalto Lanchonete

Assalto armado em uma lanchonete da Zona Sul surpreende moradores

Compartilhe

Tags