fechar
Vídeos | Notícia

Assalto armado em uma lanchonete da Zona Sul surpreende moradores

Dois suspeitos armados invadem uma lanchonete, assustam funcionários e roubam o proprietário. A comunidade reage com surpresa e medo da violência

Por TV Jornal Publicado em 04/09/2025 às 13:15
Imagens de c&acirc;mera de seguran&ccedil;a
Imagens de câmera de segurança - TV Jornal

A lanchonete estava em funcionamento quando a dupla armada chegou ao local à procura do proprietário do estabelecimento. Eles invadiram o imóvel e foram diretamente ao espaço onde funciona a fábrica de salgados. O ocorrido foi por volta das 8 horas da manhã.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando um dos funcionários é alertado pelos colegas e percebe a presença dos suspeitos. Com as mãos na cabeça, a dupla pergunta pelo dono da empresa.

Os suspeitos vão até a porta do banheiro e obrigam a vítima a sair. Com a cabeça e o rosto cobertos, eles fogem depois de recolher a aliança, uma corrente, o celular e dinheiro do proprietário do estabelecimento.

Leia Também

Assalto incomum

O assalto foi registrado na comunidade do Bode, no bairro do Pina, zona sul do Recife. Na localidade, os moradores ficaram assustados com a violência.

"Assalto aqui é muito difícil, é uma rara vez que acontece isso. Pegaram o povo de surpresa aí de manhã e já aconteceu o que aconteceu, né? Aí a gente fica tudo com medo do pessoal que tá trabalhando pra ganhar o pão dia a dia.", conta um morador. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags