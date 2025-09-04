Assalto armado em uma lanchonete da Zona Sul surpreende moradores
Dois suspeitos armados invadem uma lanchonete, assustam funcionários e roubam o proprietário. A comunidade reage com surpresa e medo da violência
A lanchonete estava em funcionamento quando a dupla armada chegou ao local à procura do proprietário do estabelecimento. Eles invadiram o imóvel e foram diretamente ao espaço onde funciona a fábrica de salgados. O ocorrido foi por volta das 8 horas da manhã.
Imagens de câmeras de segurança mostram quando um dos funcionários é alertado pelos colegas e percebe a presença dos suspeitos. Com as mãos na cabeça, a dupla pergunta pelo dono da empresa.
Os suspeitos vão até a porta do banheiro e obrigam a vítima a sair. Com a cabeça e o rosto cobertos, eles fogem depois de recolher a aliança, uma corrente, o celular e dinheiro do proprietário do estabelecimento.
Assalto incomum
O assalto foi registrado na comunidade do Bode, no bairro do Pina, zona sul do Recife. Na localidade, os moradores ficaram assustados com a violência.
"Assalto aqui é muito difícil, é uma rara vez que acontece isso. Pegaram o povo de surpresa aí de manhã e já aconteceu o que aconteceu, né? Aí a gente fica tudo com medo do pessoal que tá trabalhando pra ganhar o pão dia a dia.", conta um morador.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais