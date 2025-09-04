Mãe é agredida na frente dos filhos por ex-marido e atual namorada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mãe de duas crianças deficientes é agredida durante discussão por ex-companheiro e namorada, a vítima solicitou medida protetiva e aguarda justiça

No bairro de Jardim São Paulo, Recife, uma dona de casa de 37 anos estava em seu apartamento com seus dois filhos, uma menina de 1 ano e 10 meses e um menino de 9, ambos usuários de cadeira de rodas.

Câmeras de segurança capturam o momento em que o pai das crianças chega ao local, com uma sacola em mãos, e aguarda a liberação da entrada no estacionamento do complexo de apartamentos.

Logo após entregar a sacola e pegar a filha nos braços, ela começa a confrontar a atual namorada de seu ex-companheiro. Quando ele puxa o cabelo de sua ex-mulher e a namorada dele também se envolve na briga.

Versão da mãe



A mãe das crianças compartilhou sua versão dos eventos. Alegou que já tinha pedido à namorada do ex-companheiro que não viesse a sua casa. No entanto, ao vê-la no complexo dos apartamentos, ela se viu forçada a ir até ela e questioná-la.

"Foi quando ele me puxou pelo cabelo e começou a me dar chute e me colocar para dentro, e ela também começou a me agredir," explicou ela.

Ela registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro e sua namorada e solicitou uma medida protetiva.

"Pedi uma medida protetiva e registrei um boletim contra ele e contra ela, pela agressão. E esperar, né? Não deu flagrante para ele. Eu estou aqui para pedir justiça." desabafou.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais