Morre estilista Giorgio Armani, aos 91 anos
Georgio Armani faleceu pacificamente aos 91 anos, cercado por seus entes queridos, trabalhando até os últimos dias em sua marca e projetos
Clique aqui e escute a matéria
O estilista de moda italiano Giorgio Armani morreu, aos 91 anos, nesta quinta-feira (4).
"O Grupo Armani comunica, com infinito pesar, o falecimento do seu criador, fundador e força incansável: Giorgio Armani".
"Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração pelos funcionários e colaboradores, faleceu pacificamente, cercado pelos seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diferentes e sempre novos projetos no ser e no ser", finalizou o comunicado publicado nas redes sociais da marca.
Segundo o portal G1, o estilista era sinônimo do estilo moderno italiano e elegância.
Armani combinava o talento de designer com a habilidade de empresário, conduzindo uma empresa que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros (cerca de R$ 14,6 bilhões) por ano.
Trajetória de Giorgio Armani
Em 11 de julho de 1934, Giorgio Armani nasceu na província de Placência, ao norte da Itália.
Logo na juventude, chegou a entrar para a graduação de medicina na Universidade de Milão, além de servir ao exército italiano em 1957. Depois, foi vendedor na loja de departamentos La Rinascente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Giorgio Armani começou a sua carreira como estilista na década de 1960, como designer da marca Nino Cerutti, na qual ficou por quase 10 anos.
Além disso, também passou pela grife Emanuel Ungaro. No entanto, foi nos anos 1970 que Armani decidiu seguir a carreira fashion de forma independente.
Carreira independente
Ao lado do amigo Sergio Galeotti, Giorgio conseguiu fundar a Armani em 1975.
Com criações minimalistas e elegantes, o designer italiano ficou conhecido pelo acabamento sofisticado.
Ao desenvolver looks para mulheres, o estilista não se prendia a estereótipos de gênero, sobretudo na alfaiataria. O design considerado andrógino — para a época — definiu o estilista como inovador!
Velório de Giorgio Armani
O velório do estilista Giorgio Armani acontece neste sábado (6) e seguirá até o domingo (7).
Atendendo aos pedidos de Armani, o funeral acontecerá de forma privada.