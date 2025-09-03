fechar
Vídeos | Notícia

Mãe de 30 anos é brutalmente agredida no Grande Recife

Agressão ocorreu quando a vítima foi buscar a filha autista em terminal; medidas protetivas foram solicitadas e envolvidos não foram detidos

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 8:49
Mãe de 30 anos é brutalmente agredida no Grande Recife
Mãe de 30 anos é brutalmente agredida no Grande Recife - Reprodução/TV JORNAL

Uma mulher de 30 anos relatou ter sido vítima de agressão por parte do ex-companheiro e de familiares dele no terminal Pelópidas Silveira, em Paulista. Segundo a vítima, o ataque ocorreu enquanto ela se dirigia para buscar a filha, de cinco anos, e resultou em ferimentos no rosto e pescoço, além de danos ao aparelho ortodôntico que usava.

O ex-companheiro da vítima, que já possuía histórico de agressões contra ela, teria iniciado o episódio de violência. Durante o incidente, a mãe do agressor puxou a vítima pelos cabelos e a jogou no chão, enquanto a tia do homem desferiu chutes contra a mulher já caída. Todo o episódio aconteceu na frente da criança, que possui autismo.

Atendimento médico e registro policial

Após a agressão, a mulher foi encaminhada a uma unidade de pronto atendimento, onde recebeu diagnóstico de traumatismo craniano leve e outros ferimentos.

A vítima procurou a delegacia da mulher para registrar os fatos, mas relata que o agressor foi liberado. Ela descreveu o atendimento como rude e informou que ainda trabalha para formalizar o registro completo do incidente e garantir medidas legais.

Busca por proteção e justiça

A mulher solicitou medida protetiva contra o ex-companheiro e familiares envolvidos, enquanto parentes relatam preocupação com a segurança da vítima. Ela afirma: "Ele é agressivo, a mãe dele é agressiva, a tia é agressiva. Todos eles são agressivos. Tenho medo".

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

SBT dá pausa no passado e lança minissérie inédita “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”
Lidi Lisboa

SBT dá pausa no passado e lança minissérie inédita “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”
SBT dá pausa no passado e lança minissérie inédita “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”
Lidi Lisboa

SBT dá pausa no passado e lança minissérie inédita “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”

Compartilhe

Tags