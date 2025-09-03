Mãe de 30 anos é brutalmente agredida no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agressão ocorreu quando a vítima foi buscar a filha autista em terminal; medidas protetivas foram solicitadas e envolvidos não foram detidos

Uma mulher de 30 anos relatou ter sido vítima de agressão por parte do ex-companheiro e de familiares dele no terminal Pelópidas Silveira, em Paulista. Segundo a vítima, o ataque ocorreu enquanto ela se dirigia para buscar a filha, de cinco anos, e resultou em ferimentos no rosto e pescoço, além de danos ao aparelho ortodôntico que usava.

O ex-companheiro da vítima, que já possuía histórico de agressões contra ela, teria iniciado o episódio de violência. Durante o incidente, a mãe do agressor puxou a vítima pelos cabelos e a jogou no chão, enquanto a tia do homem desferiu chutes contra a mulher já caída. Todo o episódio aconteceu na frente da criança, que possui autismo.

Atendimento médico e registro policial

Após a agressão, a mulher foi encaminhada a uma unidade de pronto atendimento, onde recebeu diagnóstico de traumatismo craniano leve e outros ferimentos.

A vítima procurou a delegacia da mulher para registrar os fatos, mas relata que o agressor foi liberado. Ela descreveu o atendimento como rude e informou que ainda trabalha para formalizar o registro completo do incidente e garantir medidas legais.

Busca por proteção e justiça

A mulher solicitou medida protetiva contra o ex-companheiro e familiares envolvidos, enquanto parentes relatam preocupação com a segurança da vítima. Ela afirma: "Ele é agressivo, a mãe dele é agressiva, a tia é agressiva. Todos eles são agressivos. Tenho medo".

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais