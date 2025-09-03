Mãe de 30 anos é brutalmente agredida no Grande Recife
Agressão ocorreu quando a vítima foi buscar a filha autista em terminal; medidas protetivas foram solicitadas e envolvidos não foram detidos
Por
TV Jornal
Publicado em 03/09/2025 às 8:49
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Uma mulher de 30 anos relatou ter sido vítima de agressão por parte do ex-companheiro e de familiares dele no terminal Pelópidas Silveira, em Paulista. Segundo a vítima, o ataque ocorreu enquanto ela se dirigia para buscar a filha, de cinco anos, e resultou em ferimentos no rosto e pescoço, além de danos ao aparelho ortodôntico que usava.
O ex-companheiro da vítima, que já possuía histórico de agressões contra ela, teria iniciado o episódio de violência. Durante o incidente, a mãe do agressor puxou a vítima pelos cabelos e a jogou no chão, enquanto a tia do homem desferiu chutes contra a mulher já caída. Todo o episódio aconteceu na frente da criança, que possui autismo.
Atendimento médico e registro policial
Após a agressão, a mulher foi encaminhada a uma unidade de pronto atendimento, onde recebeu diagnóstico de traumatismo craniano leve e outros ferimentos.
A vítima procurou a delegacia da mulher para registrar os fatos, mas relata que o agressor foi liberado. Ela descreveu o atendimento como rude e informou que ainda trabalha para formalizar o registro completo do incidente e garantir medidas legais.
Busca por proteção e justiça
A mulher solicitou medida protetiva contra o ex-companheiro e familiares envolvidos, enquanto parentes relatam preocupação com a segurança da vítima. Ela afirma: "Ele é agressivo, a mãe dele é agressiva, a tia é agressiva. Todos eles são agressivos. Tenho medo".
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais