SBT dá pausa no passado e lança minissérie inédita “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”

Na próxima semana, o SBT vai exibir uma minissérie inédita em sua grade. E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe? é a aposta da emissora, em clima de comemoração pelos seus 44 anos de aniversário.

A atração será exibida apenas nos dias 1,2,3,4 e 5 de setembro, e conta com um elenco cheio de ex-globais, como Joaquim Lopes, Lidi Lisboa, Juliana Knust, Stella Miranda e Joaquim Lopes. Nomes como Valentina Borlenghi, Laura Luz, João Pessanha e Mariana Molina também constam no projeto.

Basicamente, a história aborda o drama de Dona Maria (Stella Miranda), uma mulher idosa que aproveita a vida, mas que já começa a apresentar sinais de demência. Sem saída, os filhos tentam se organizar para cuidar da mãe nesse momento delicado, com muitos conflitos e lembranças amargas do passado.

A minissérie conta com a direção-geral de Rica Mantoanelli e direção de João Batista. O texto ficou por conta de Alexandre Teixeira.