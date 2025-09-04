Relacionamento abusivo termina em agressão e facadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após 11 meses de relacionamento abusivo, homem invade residência da ex-parceira e esfaqueia a sogra e uma vizinha, no Zumbi do Pacheco

Um homem, de 45 anos, e sua namorada, de 29 anos, tinham um relacionamento conturbado. Ela era praticamente proibida de ter qualquer tipo de amizade, e até mesmo de participar de encontros familiares.

Foi o que ocorreu numa noite no Zumbi do Pacheco, na fronteira entre Recife e Jaboatão de Guararapes, quando o homem atacou a namorada e a família dela.

Detalhes do Crime

Durante a noite, o homem invadiu a residência do padrasto de sua namorada, dando início a um confronto violento. Ele destruiu tudo, a causa seria por ciúmes irracional do padrasto da namorada.

A mãe da vítima tentou intervir para deter o agressor, mas foi esfaqueada no braço. Uma vizinha, amiga da família, também tentou intervir, mas ele também a atacou, esfaqueando-a seis vezes.

A vizinha, uma mulher de 51 anos, continua internada no Hospital da Restauração, em condição estável, porém delicada.

Depoimentos das vítimas

A mãe da vítima conta que o homem já chegou "possuído por algo" e saiu atacando a todos.

"Quando tentei afastá-lo, ele veio pra cima de mim, pensou que eu estava tentando feri-lo. Aí ele me furou.", conta.

A vítima, mesmo muito assustada, disse que se não fosse o padrasto ter voltado, o ex namorado teria continuado a esfaquear [a vizinha]."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais