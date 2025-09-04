Relacionamento abusivo termina em agressão e facadas
Após 11 meses de relacionamento abusivo, homem invade residência da ex-parceira e esfaqueia a sogra e uma vizinha, no Zumbi do Pacheco
Por
TV Jornal
Publicado em 04/09/2025 às 12:34
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Um homem, de 45 anos, e sua namorada, de 29 anos, tinham um relacionamento conturbado. Ela era praticamente proibida de ter qualquer tipo de amizade, e até mesmo de participar de encontros familiares.
Foi o que ocorreu numa noite no Zumbi do Pacheco, na fronteira entre Recife e Jaboatão de Guararapes, quando o homem atacou a namorada e a família dela.
Detalhes do Crime
Durante a noite, o homem invadiu a residência do padrasto de sua namorada, dando início a um confronto violento. Ele destruiu tudo, a causa seria por ciúmes irracional do padrasto da namorada.
A mãe da vítima tentou intervir para deter o agressor, mas foi esfaqueada no braço. Uma vizinha, amiga da família, também tentou intervir, mas ele também a atacou, esfaqueando-a seis vezes.
A vizinha, uma mulher de 51 anos, continua internada no Hospital da Restauração, em condição estável, porém delicada.
Depoimentos das vítimas
A mãe da vítima conta que o homem já chegou "possuído por algo" e saiu atacando a todos.
"Quando tentei afastá-lo, ele veio pra cima de mim, pensou que eu estava tentando feri-lo. Aí ele me furou.", conta.
A vítima, mesmo muito assustada, disse que se não fosse o padrasto ter voltado, o ex namorado teria continuado a esfaquear [a vizinha]."
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais