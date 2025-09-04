fechar
Quatro suspeitos são presos por vingança em homicídio de 'Diego Maradona' na Zona Norte do Recife

Segundo a polícia, o homicídio foi motivado por vingança. A vítima, conhecida como Diego Maradona, havia assassinado um membro da família dos presos

Quatro Presos por Vingança em Homicídio de 'Diego Maradona' em Beberibe, Recife: A Detalhada Trama de um Crime Familiar - TV Jornal

Três pessoas foram presas no Recife, incluindo duas mulheres, e uma quarta pessoa foi detida em Olinda. Todos os detidos foram encaminhados à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a polícia, eles estão envolvidos no homicídio de um homem ocorrido em novembro do ano passado.

O homicídio de Diego Maradona

A vítima, conhecida pelo apelido de Diego Maradona, foi morta a tiros ao sair de um supermercado no bairro do Beberibe. A investigação identificou que o crime foi motivado por vingança.

Diego Maradona havia assassinado anteriormente um homem identificado como Edgar, pelo qual cumpriu cerca de cinco anos de prisão. Após sua saída da cadeia, a família de Edgar teria planejado sua morte.

Suspeitos do crime

Entre os suspeitos estão:

  • A mãe de Edgar;
  • A irmã de Edgar;
  • O irmão de Edgar;
  • Um ex-policial militar da Paraíba.

Segundo a polícia, o ex-policial teria sido contratado para cometer o crime e anteriormente estava envolvido no círculo familiar e nas disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão para auxiliar a investigação e identificar outros elementos do homicídio. Durante as diligências, a polícia apreendeu celulares e três armas de fogo. O inquérito conta com diversas provas técnicas que subsidiaram a emissão dos mandados.

