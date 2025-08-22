Mulher é esfaqueada 18 vezes pelo ex-companheiro após término de relacionamento

Um crime foi registrado após o fim de um relacionamento de seis meses. Inconformado com a separação, um homem atacou a ex-companheira dentro da residência dela, no momento em que a vítima se preparava para dormir.

De acordo com as primeiras informações, a mulher foi esfaqueada 18 vezes, sem qualquer possibilidade de defesa.

Histórico de ameaças

A vítima havia bloqueado o ex-companheiro no WhatsApp após o término, numa tentativa de se afastar dele. Nos últimos dias, porém, o homem demonstrava comportamento cada vez mais ciumento e insistia para que fosse desbloqueado.

Movida por ansiedade e pela esperança de encerrar os conflitos, ela acabou cedendo ao pedido. A decisão que antecedeu a tragédia.

Crime motivado por ciúmes

Segundo relatos, o agressor não aceitou o fim da relação e agiu de forma violenta, culminando na tentativa de homicídio.

O caso chama a atenção para situações em que o ciúme possessivo ultrapassa limites e se transforma em violência, violando o direito fundamental à liberdade e à vida da vítima.

Investigação

A Polícia Civil acompanha o caso e deve ouvir familiares e testemunhas. A identidade do agressor não foi divulgada até o momento. A vítima foi socorrida, mas seu estado de saúde não foi informado.