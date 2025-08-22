Mulher é esfaqueada 18 vezes pelo ex-companheiro após término de relacionamento
Homem não aceita fim de relacionamento e agride ex-companheira de forma brutal após insistência em manter contato
Um crime foi registrado após o fim de um relacionamento de seis meses. Inconformado com a separação, um homem atacou a ex-companheira dentro da residência dela, no momento em que a vítima se preparava para dormir.
De acordo com as primeiras informações, a mulher foi esfaqueada 18 vezes, sem qualquer possibilidade de defesa.
Histórico de ameaças
A vítima havia bloqueado o ex-companheiro no WhatsApp após o término, numa tentativa de se afastar dele. Nos últimos dias, porém, o homem demonstrava comportamento cada vez mais ciumento e insistia para que fosse desbloqueado.
Movida por ansiedade e pela esperança de encerrar os conflitos, ela acabou cedendo ao pedido. A decisão que antecedeu a tragédia.
Crime motivado por ciúmes
Segundo relatos, o agressor não aceitou o fim da relação e agiu de forma violenta, culminando na tentativa de homicídio.
O caso chama a atenção para situações em que o ciúme possessivo ultrapassa limites e se transforma em violência, violando o direito fundamental à liberdade e à vida da vítima.
Investigação
A Polícia Civil acompanha o caso e deve ouvir familiares e testemunhas. A identidade do agressor não foi divulgada até o momento. A vítima foi socorrida, mas seu estado de saúde não foi informado.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.