Suspeito de assassinar ex-companheira se apresenta a Polícia Civil

Suspeito de assassinar ex-companheira em Cupira se entrega à Polícia Civil. O crime teria sido motivado por ciúmes e disputa pela guarda da filha

Wagner da Silva Ferreira, suspeito de ter assassinado Josélia Maria da Silva, 39 anos, se apresentou na delegacia da Polícia Civil em Cupira. O crime aconteceu no centro da cidade na manhã da última quarta-feira, dia 27.

A Polícia Civil informa que Ferreira, que não aceitava o fim do relacionamento, tinha ciúmes de sua ex-companheira e queria a guarda da filha de ambos, uma menina de 11 meses de idade.

O Crime

Segundo a Polícia, por volta das seis horas da manhã da quarta-feira, Ferreira pulou o muro da casa da ex-companheira e estava armado com um revólver.

Ao perceber a presença dele, Josélia tentou correr, mas foi atingida com um tiro na nuca. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ferreira se apresentou na delegacia acompanhado de seus advogados. O fato ocorreu quando a Polícia Civil já estava próxima de capturá-lo.

A arma do crime ainda não foi localizada. Ferreira relata que a descartou durante a fuga, mas não especificou o local. Além da separação e do ciúme, Ferreira queria a guarda da única filha do casal, o que gerava conflitos.

Segundo ele, providenciava assistência financeira à filha, mas se ressentia do fato de Josélia estar se relacionando com outras pessoas na presença da criança.

A Polícia Civil de Cupira conduziu Ferreira para a audiência de custódia após sua apresentação na delegacia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais