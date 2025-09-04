Pernambuco entra no período mais crítico de queimadas e Corpo de Bombeiros alerta população
Desafios do segundo semestre do ano no combate a incêndios florestais é resultado de altas temperaturas, clima seco e baixa umidade do ar
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) alerta a população para o início da temporada mais crítica de queimadas no Estado, que acontece entre agosto e janeiro.
De acordo com a Corporação, o segundo semestre do ano é mais desafiador no combate a incêndios florestais em Pernambuco devido às condições climáticas, marcadas por altas temperaturas, clima seco e baixa umidade do ar.
Só em 2024, o CBMPE registrou 2.409 incêndios em vegetação, sendo 1.732 em áreas de mato, 332 na caatinga e 97 em matas ou florestas nativas. Enquanto em novembro foram contabilizados 678 incêndios, no mês de maio o índice caiu para 16 casos.
“Cada ocorrência evitada representa um passo na preservação do nosso meio ambiente e na proteção da vida. O fogo avança rapidamente e seus impactos na caatinga e nas matas nativas podem ser irreversíveis, comprometendo a fauna, a flora e até mesmo a saúde da população”, alerta o comandante-geral do CBMPE, coronel Francisco Cantarelli.
A Corporação reforça que medidas simples podem reduzir significativamente os riscos.
Veja dicas de prevenção:
- Não utilize fogo para limpeza de terrenos, áreas agrícolas ou manejo de pasto.
- Descarte corretamente bitucas de cigarro e fósforos, evitando jogá-los em áreas de vegetação.
- Mantenha faixas de terra limpa em propriedades rurais para dificultar o avanço das chamas.
- Informe imediatamente ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) qualquer foco de incêndio avistado.
- Em períodos de calor intenso e baixa umidade, redobre a atenção com queimadas próximas a rodovias, pois a fumaça pode causar acidentes.