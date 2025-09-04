Pernambuco entra no período mais crítico de queimadas e Corpo de Bombeiros alerta população

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Desafios do segundo semestre do ano no combate a incêndios florestais é resultado de altas temperaturas, clima seco e baixa umidade do ar

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) alerta a população para o início da temporada mais crítica de queimadas no Estado, que acontece entre agosto e janeiro.

De acordo com a Corporação, o segundo semestre do ano é mais desafiador no combate a incêndios florestais em Pernambuco devido às condições climáticas, marcadas por altas temperaturas, clima seco e baixa umidade do ar.

Só em 2024, o CBMPE registrou 2.409 incêndios em vegetação, sendo 1.732 em áreas de mato, 332 na caatinga e 97 em matas ou florestas nativas. Enquanto em novembro foram contabilizados 678 incêndios, no mês de maio o índice caiu para 16 casos.

“Cada ocorrência evitada representa um passo na preservação do nosso meio ambiente e na proteção da vida. O fogo avança rapidamente e seus impactos na caatinga e nas matas nativas podem ser irreversíveis, comprometendo a fauna, a flora e até mesmo a saúde da população”, alerta o comandante-geral do CBMPE, coronel Francisco Cantarelli.

A Corporação reforça que medidas simples podem reduzir significativamente os riscos.

Veja dicas de prevenção: